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Európska Fuggerovská cesta prepája B. Bystricu s nemeckým Augsburgom
Účastníci sa zároveň oboznámili s prezentáciou histórie obchodu s meďou, vodohospodárskeho dedičstva Augsburgu a modernými spôsobmi sprístupňovania kultúrneho dedičstva návštevníkom.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa v uplynulých dňoch prezentovalo v nemeckom Augsburgu v rámci podujatia Týždeň Európy a aktivít projektu Európska Fuggerovská cesta. Predstavila historické dedičstvo spojené s ťažbou medi, kultúrne pamiatky i možnosti rozvoja cestovného ruchu. Súčasťou programu boli odborné prezentácie či stretnutia s partnermi z oblasti kultúry, cestovného ruchu a vzdelávania. TASR o tom v utorok informovala Barbara Károlyová z kancelária primátora.
„Banská Bystrica a jej okolie zohrávali v európskych dejinách významnú úlohu. Aj preto je dôležité rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi, ktorí pomáhajú odkrývať a prezentovať spoločné historické súvislosti. Vďaka týmto partnerstvám dokážeme lepšie porozumieť našim spoločným dejinám a zároveň ich atraktívnym spôsobom približovať verejnosti,“ konštatovala Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.
Banská Bystrica sa počas verejných prezentácií predstavila ako mesto, v ktorom sa prepája bohatá banícka história s cestovným ruchom. Návštevníci sa dozvedeli viac o Barborskej ceste, drevenom artikulárnom kostole v Hronseku zapísanom v UNESCO, baníckej obci Špania Dolina s tradíciou ťažby medi aj o Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii.
Podľa Károlyovej pozornosť odbornej verejnosti vzbudila tiež prednáška o náleze takmer 900 medených platní objavených v Severnom mori, ktoré pochádzajú z oblasti Banskej Bystrice a dokazujú význam stredoslovenského medeného regiónu v európskom obchode.
„Miestna cestovná kancelária už od roku 2025 ponúka tematický zájazd po stopách Fuggerovcov, ktorý prepája významné lokality, kde Fugger pôsobil v Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Rokovania vytvárajú priestor na rozšírenie programu v Banskej Bystrici a okolí tak, aby sa podporilo hlbšie spoznávanie kultúrneho dedičstva, gastronómie i ďalších atraktivít nášho regiónu,“ doplnil vedúci oddelenia cestovného ruchu magistrátu Tomáš Pastorok.
Účastníci sa zároveň oboznámili s prezentáciou histórie obchodu s meďou, vodohospodárskeho dedičstva Augsburgu a modernými spôsobmi sprístupňovania kultúrneho dedičstva návštevníkom. Získané poznatky plánuje mesto využiť pri ďalšom rozvoji expozícií, turistických produktov a vzdelávacích programov v Banskej Bystrici, Španej Doline a v Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii.
„Banská Bystrica a jej okolie zohrávali v európskych dejinách významnú úlohu. Aj preto je dôležité rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi, ktorí pomáhajú odkrývať a prezentovať spoločné historické súvislosti. Vďaka týmto partnerstvám dokážeme lepšie porozumieť našim spoločným dejinám a zároveň ich atraktívnym spôsobom približovať verejnosti,“ konštatovala Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.
Banská Bystrica sa počas verejných prezentácií predstavila ako mesto, v ktorom sa prepája bohatá banícka história s cestovným ruchom. Návštevníci sa dozvedeli viac o Barborskej ceste, drevenom artikulárnom kostole v Hronseku zapísanom v UNESCO, baníckej obci Špania Dolina s tradíciou ťažby medi aj o Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii.
Podľa Károlyovej pozornosť odbornej verejnosti vzbudila tiež prednáška o náleze takmer 900 medených platní objavených v Severnom mori, ktoré pochádzajú z oblasti Banskej Bystrice a dokazujú význam stredoslovenského medeného regiónu v európskom obchode.
„Miestna cestovná kancelária už od roku 2025 ponúka tematický zájazd po stopách Fuggerovcov, ktorý prepája významné lokality, kde Fugger pôsobil v Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Rokovania vytvárajú priestor na rozšírenie programu v Banskej Bystrici a okolí tak, aby sa podporilo hlbšie spoznávanie kultúrneho dedičstva, gastronómie i ďalších atraktivít nášho regiónu,“ doplnil vedúci oddelenia cestovného ruchu magistrátu Tomáš Pastorok.
Účastníci sa zároveň oboznámili s prezentáciou histórie obchodu s meďou, vodohospodárskeho dedičstva Augsburgu a modernými spôsobmi sprístupňovania kultúrneho dedičstva návštevníkom. Získané poznatky plánuje mesto využiť pri ďalšom rozvoji expozícií, turistických produktov a vzdelávacích programov v Banskej Bystrici, Španej Doline a v Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii.