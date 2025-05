Európska noc múzeí otvorí v Trenčíne dvere historických pamiatok

Trenčín 16. mája (TASR) - Zvýhodnené vstupné do kultúrnych a historických pamiatok, sprístupnenie bežne nedostupných priestorov, komentované prehliadky a sprievodný program čaká v sobotu (17. 5.) na Trenčanov a návštevníkov mesta v rámci 21. ročníka Noci múzeí a galérií. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Návštevníci si budú môcť prezrieť Trenčiansky hrad, Piaristické gymnázium J. Braneckého a jeho vyhliadkovú vežu, Farský kostol Narodenia Panny Márie a jeho vežu, Kostnicu na Mariánskom námestí, Katov dom, Synagógu, Mestskú vežu, ale môžu tiež navštíviť Galériu For Maat či zažiť jedinečnú prehliadku o histórii a súčasnosti graffiti a street art.



„V Átriu pod Mestskou vežou budú v sobotu od 14.00 do 19.00 h pripravené úlohy a súťaže pre deti, inšpirované obdobím renesancie, ktoré prialo učencom a talentovaným umelcom. Deti budú môcť získať Listinu šľachtica a vyskúšať si maľbu na drevo pod vedením výtvarníka Gabriela Petráša. Večer o 18.00 h ich čaká detské divadelné predstavenie O Rómeovi a Júlii z dielne Féder Teáter,“ uviedla hovorkyňa.



Pre návštevníkov Trenčianskeho hradu sú pripravené komentované prehliadky o rekonštrukcii hradu a archeologických nálezoch, v Katovom dome a jeho troch expozíciách priblížia profesiu mestského kata, ale aj remeslá a cechy na území Trenčína a okolia. V Kostnici čaká na návštevníkov expozícia sakrálneho umenia od obdobia gotiky po baroko.



Farský kostol Narodenia Panny Márie bude mať otvorené dvere od 13.00 do 22.00 h, od 15.00 h zaznie organový recitál Jakuba Gazdíka. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého sprístupňuje v čase od 15.00 do 20.00 h bežne nedostupné priestory vyhliadkovej veže, pamätnú izbu Jozefa Braneckého a Refektár kolégia Piaristov.



Podujatia organizuje mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym múzeom, Piaristickým gymnáziom J. Braneckého, Synagógou a partnermi Formaat a Fest Art.