Európska noc vedy v B. Bystrici predstaví virtuálnu realitu

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Európska noc vedy, do ktorej sa tento rok zapojilo päť slovenských miest, sa v piatok koná aj v Banskej Bystrici. Celodenné podujatie návštevníkom ponúkne možnosť nahliadnuť do sveta vedeckých experimentov a objavov. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.



Osemnásty ročník populárno-vedeckého festivalu sa v Banskej Bystrici uskutoční v priestoroch obchodného centra Na Troskách. Podujatie potrvá od rána do 19.00 h. Pre návštevníkov sú pripravené úlohy, praktické ukážky, prednášky, hlavolamy, pokusy, workshopy či diskusie s expertmi zo Slovenska i zahraničia.



"Festival je ideálny aj pre rodiny s deťmi. Program je popretkávaný rôznymi digitálnymi a technologickými atrakciami. Bude možné vyskúšať si virtuálnu realitu, odhaľovať tajomstvá robotiky, ponuku zážitkov doplnia tiež vystúpenia umelcov," priblížila Štepáneková s tým, že súčasťou podujatia bude takmer 40 vedeckých stánkov.



Tohtoročným hlavným motívom festivalu je komplexita. Téma má upriamiť pozornosť na to, ako sú rôzne oblasti vedy v dobe veľkého množstva údajov navzájom prepojené. Festival sa zameria na to, ako môžeme toto porozumenie využiť pri riešení aktuálnych globálnych výziev, ako sú klimatická zmena či udržateľný rozvoj.



Európska noc vedy sa koná paralelne v 25 krajinách, na Slovensku sa do festivalu zapojili mestá Bratislava, Košice, Žilina, Poprad a Banská Bystrica. Vstup na podujatie je voľný, podrobný program je dostupný na sociálnych sieťach festivalu a webovej stránke www.nocvedy.sk.