Európske peniaze budú pre stredné školy v BBSK dostupnejšie

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Európske peniaze budú pre stredné školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostupnejšie. Vedenie kraja totiž prišlo v tomto roku s novinkou, keď na vybrané projektové výzvy, určené pre stredné školy, zareaguje vo svojom mene a získané prostriedky im následne prerozdelí.



„Školy tak nebudú o peniaze žiadať samostatne, ubudne im administratíva a celý proces má byť efektívnejší, rýchlejší a na konci dňa aj lacnejší. Prvé dva takto podané projekty už odobrilo ministerstvo,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Lepšie prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a vyššiu kvalitu odbornej prípravy zabezpečia na desiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK dva projekty, ktorých žiadateľom bol kraj.



V priebehu mája a júna žiadosti schválilo ministerstvo školstva a žiaci budú môcť vďaka takto získaným peniazom absolvovať extra hodiny a rozšíriť svoju mimoškolskú činnosť. Pre učiteľov bude zabezpečené ďalšie vzdelávanie i pedagogické kluby. Realizácia projektov je naplánovaná na dva roky.



„Celkové oprávnené výdavky týchto dvoch projektov sú spolu vo výške približne 1,3 milióna eur, samosprávny kraj sa bude na nich podieľať piatimi percentami. Pre školy to znamená menej administratívy, tiež očakávame úsporu pri verejnom obstarávaní,“ uviedol vedúci oddelenia riadenia projektov Úradu BBSK Michal Straka.



Táto myšlienka má priniesť tiež nižšie náklady na verejného obstarávateľa, zefektívnenie a zrýchlenie procesov či operatívnejšie riešenie problémov. „Jednoduchšia bude tiež komunikácia s riadiacimi orgánmi, takáto forma zapojenia do výziev má minimalizovať tiež prípadné neoprávnené výdavky a poskytne kraju komplexnejší prehľad a väčšiu kontrolu nad využitím získaných zdrojov,“ doplnil Straka.



Výhodou je tiež to, že BBSK vďaka zapojeniu do výziev dokáže zaplatiť vysokokvalifikovaných odborníkov a tieto odborné kapacity buduje na úrade a nie v externom prostredí.