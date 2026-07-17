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Európsky pohár obmedzí dopravu v okolí obce Lednické Rovne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podujatie sa uskutoční počas víkendu v Lednických Rovniach a Púchove.

Autor TASR
Lednické Rovne 17. júla (TASR) - Európsky pohár v paracyklistike prinesie v sobotu (18. 7.) a nedeľu (19. 7.) do obce Lednické Rovne (okres Púchov) a jej okolia i obmedzenie dopravy. Týkať sa bude dočasných cestných uzáver. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Podujatie sa uskutoční počas víkendu v Lednických Rovniach a Púchove. „Aj na tomto podujatí budú naši kolegovia z dopravnej aj poriadkovej polície, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a organizáciu cestnej premávky, aby si ľudia mohli toto športové podujatie užiť bezpečne a bez zbytočných komplikácií,“ uviedla Klenková.

Polícia v súvislosti s konaním pretekov upozorňuje vodičov aj na dočasné cestné uzávery. „V sobotu od 10.50 h do 12.50 h bude uzavretý úsek Lednické Rovne - Horovce - Lednica - Dolná Breznica - Lednické Rovne. V nedeľu od 10.30 h do 12.30 h bude uzavretý úsek STC Púchov - Streženice - Lednické Rovne po čerpaciu stanicu Slovnaft,“ spresnila Klenková.

Vodičov polícia žiada o trpezlivosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia, pokynov policajtov a usporiadateľov.
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