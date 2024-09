Európsky týždeň mobility ponúkne na východe súťaže i cykloraňajky

Prešov/Košice 10. septembra (TASR) - Súťaže, bezplatné vydávanie dopraných kariet, cykloraňajky a bezplatný cykloservis sú pripravené pre ľudí na východnom Slovensku počas Európskeho týždňa mobility (11. až 22. 9.). Program pripravili Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s IDS Východ. Jednou z hlavných aktivít oboch krajov je bezplatné vydávanie dopravných kariet na regionálnu autobusovú dopravu. Záujemcovia sa môžu zapojiť i do iniciatívy 10.000 Pre zdravie. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Od augusta sme v autobusovej doprave na východnom Slovensku zaviedli zónovú tarifu, ktorá cestujúcim prináša nové predplatné a prestupné lístky viazané na dopravné karty. Bezplatné vydávanie dopravných kariet je príležitosťou, ako si vyskúšať tieto novinky a zároveň podporiť ekologickejší spôsob dopravy," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Dopravné karty si cestujúci môžu vybaviť v zákazníckych centrách jednotlivých dopravcov alebo online. Akcia v PSK trvá do 30. septembra, v KSK do 22. septembra. Obľúbeným podujatím na východnom Slovensku počas Európskeho týždňa mobility je iniciatíva 10.000 Pre zdravie.



"Tento rok sa koná už štvrtý ročník tejto aktivity, ktorou každoročne podporujeme chôdzu. Je to skvelý spôsob, ako zlepšiť fyzickú kondíciu a zdravie, a preto sa snažíme motivovať čo najviac ľudí, aby sa do iniciatívy zapojili," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Úlohou účastníkov iniciatívy 10.000 Pre zdravie je každý deň v danom týždni urobiť aspoň 10.000 krokov a zaznamenať si to prostredníctvom mobilnej aplikácie. Presný postup zapojenia sa do súťaže je zverejnený na webstránkach oboch krajov.



KSK pripravil niekoľko podujatí v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) na podporu cyklodopravy. V Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Košiciach zorganizuje bezplatný cykloservis Oprav si a cykloraňajky Nabi sa. Počas týchto podujatí sa odborníci postarajú o údržbu a úpravy bicyklov. Termíny a časy sú uvedené na webstránke KSK. Okrem toho všetkým, ktorí sa rozhodnú pre zelenšiu dopravu, poskytne kraj zdravé raňajky.



V piatok 20. septembra, počas Medzinárodného dňa bez áut, nebude parkovať na parkovisku pred Úradom KSK na Námestí maratónu mieru v Košiciach žiadne auto. Tento priestor bude využitý na tvorivé aktivity pre deti, ktoré budú mať možnosť kresliť na asfalt na tému verejná doprava. Okrem toho je pripravený sprievodný program.