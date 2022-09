Európsky týždeň mobility v Banskej Bystrici ponúka jazdy na e-bajkoch

Banská Bystrica 19. septembra (TASR) – Banskobystrická samospráva pripravila v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) viaceré aktivity - cyklobus zadarmo, prezentáciu e-bajkov, súťaž o najlepšie vyzdobený alebo nakreslený obľúbený ekologický dopravný prostriedok. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. TASR o tom v pondelok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa primátora.



Prezentácia elektrických bicyklov sa uskutoční v stredu (21. 9.) pred historickou radnicou od 10.00 do 14.00 hod. Záujemcovia si budú môcť za zvýhodnenú cenu vyskúšať aj jazdu. V ten istý deň mesto organizuje aj verejnú diskusiu k Plánu udržateľnej mobility – strategickému dokumentu pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta. Stretnutie k skvalitneniu dopravy bude na mestskom úrade o 16.00 hod.



"Po tom, ako sa zrealizovalo v auguste prerokovanie výstupov na mestskom úrade za účasti odborných útvarov mesta, pracovných skupín, starostov obcí, zástupcov samosprávneho kraja, ako aj občianskeho sektora, nasledovalo predstavenie návrhu širokej verejnosti. Obyvatelia sa zaujímali o mestskú hromadnú dopravu a možnosti jej rozšírenia, ďalej osobnú dopravu, parkovanie i opatrenia, ktoré by zjednodušili cestovanie, alebo dokázali redukovať hluk," konštatoval Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.



Podľa Gogolu do 4. septembra im prišlo na základe online formulára 30 pripomienok, ktoré sa týkali analýzy súčasného stavu a návrhovej časti. Všetky relevantné pripomienky budú zapracované do finálnej verzie dokumentu.



Kampaň ETM zavŕši 22. septembra výstava fotografií a malieb detí materských škôl, ktoré vystavia v priestoroch magistrátu.