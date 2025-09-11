< sekcia Regióny
Európsky týždeň mobility v Trnavskom kraji prinesie zľavu na autobusy
Spomínaná zľava sa bude vzťahovať na 30-dňový sieťový základný predplatný cestovný lístok REGIO aj KOMBI.
Autor TASR
Trnava 11. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra, zľavu na regionálne autobusy, raňajky pre cyklistov či sériu školení. Cestujúci aj cyklisti budú môcť využiť špeciálne benefity na podporu udržateľnej dopravy a aktívnej mobility. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenie TTSK.
„Zavedením predplatných cestovných lístkov sme priniesli cestujúcim jednoduchší a výhodnejší spôsob dopravy naprieč krajom. Najnovšie sme spravili ďalší krok a prakticky sme spojili regionálnu a mestskú dopravu, vďaka čomu sa cestujúci dostanú na jeden lístok zo svojej obce až do cieľa v Trnave,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Spomínaná zľava sa bude vzťahovať na 30-dňový sieťový základný predplatný cestovný lístok REGIO aj KOMBI. Zároveň TTSK v spolupráci s mestom Trnava zavádza aj akciu na 30-dňový PCL KOMBI na tarifnú zónu 500.
Cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová ozrejmila, že 17. septembra sa uskutočnia raňajky pre cyklistov na Slovensku. „Dohodli sme sa na spolupráci s mestami Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo a Trnava, ako aj s obcou Moravský Svätý Ján. Spojíme sa cez online platformu a spoločne si dáme kávu. Aj takto motivujeme ľudí, aby si vyskúšali cestovanie do práce, do školy či na tréning na bicykli. Urobia niečo pre planétu aj pre svoje zdravie,“ uviedla s tým, že podujatia budú pokračovať aj po skončení ETM.
TTSK tiež informoval, že v Kreatívnom centre Trnava na Hlavnej ulici vznikne od 23. septembra Župný Cyklospot - nový komunitný priestor pre cyklistov na drobné opravy bicyklov, diskusie a prednášky. Súčasťou programu budú aj sprievodné aktivity, ako detská cyklojazda 28. septembra či séria prednášok a školení na tému rozvoja cyklistickej infraštruktúry, dopravného značenia a analýzy dát.
