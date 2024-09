Európsky týždeň mobility v Žiline bude zameraný na verejný priestor

Žilina 6. septembra (TASR) - Žilinská samospráva sa od 16. do 22. septembra zapojí do Európskeho týždňa mobility. V duchu ústrednej témy aktuálneho ročníka Verejný priestor pre všetkých pripravuje aktivity, ktoré zdôraznia výhody alternatívnych spôsobov dopravy a využitia verejného priestoru. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline.



Európsky týždeň mobility sa v Žiline začne v pondelok 16. septembra diskusiou s riaditeľmi základných a materských škôl na tému zlepšenia dopravnej bezpečnosti v okolí školských zariadení. "Nasledujúci deň sú pre cyklistov pripravené cykloraňajky, ktoré sa budú podávať od 6.30 h do 8.00 h na moste na Bulvári. V stredu 18. septembra sa uskutoční vyhodnotenie obľúbenej súťaže Do práce na bicykli," priblížila Gazdíková.



Záver týždňa bude zameraný na Starý Bulvár, ktorý uzavrú pre motorové vozidlá a v súlade s tohtoročným mottom kampane sa tak vytvorí nový verejný priestor využiteľný pre všetkých. "Zároveň chceme upozorniť na problém z roka na rok narastajúceho počtu áut v mestskom prostredí. Časť ulice Antona Bernoláka bude uzatvorená od piatka 20. septembra od 7.00 h do nedele 22. septembra do 12.00 h a obyvatelia sa môžu tešiť na množstvo aktivít, ktoré sme pre nich v tomto priestore pripravili," poznamenal žilinský primátor Peter Fiabáne.



Týždeň mobility v Žiline vyvrcholí 22. septembra, keď bude mestská hromadná doprava premávať zadarmo.