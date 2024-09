Európsky týždeň športu prinesie v B. Bystrici i súťaž medzi sídliskami

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici sa v pondelok začína Európsky týždeň športu, v rámci ktorého budú v rôznych športových aktivitách súťažiť škôlkari, školáci, zamestnanci materských škôl i samotní obyvatelia. Na Štadióne SNP sa uskutoční aj bežecký súboj medzi obyvateľmi dvoch najväčších banskobystrických sídlisk. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Európsky týždeň športu sa v Banskej Bystrici koná už po desiaty raz. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo desať materských škôl, ktoré pre deti pripravili rôzne pohybové aktivity či športové hry a súťaže. Žiaci zapojených základných škôl zas budú môcť absolvovať bežecké štafety, turnaje i prednášky zamerané na zdravý životný štýl.



Bežecká súťaž je v rámci plánovaných aktivít pripravená aj pre širokú verejnosť. "V stredu (25. 9.) vypukne na Atletickom štadióne SNP o 15.00 h Bežecké povstanie, kde budú medzi sebou súperiť dve najväčšie mestské časti Sásová a Fončorda v dĺžke odbehnutých metrov, respektíve kilometrov. Každý účastník, ktorý príde, si vyberie sídlisko, ktoré chce podporiť. Zapojiť sa môže každý bez ohľadu na vek," priblížil primátor Ján Nosko s tým, že pripravený bude aj sprievodný program.



Do Európskeho týždňa športu sa zapájajú aj zamestnanci materských škôl, ktorí si svoje sily zmerajú vo štvrtok (26. 9.) v Pedagogickom raketlone. V športovom školskom areáli na Radvanskej ulici sa zas bude konať 18. ročník žiackej chodeckej ligy, v piatok (27. 9.) sa uskutoční aj tradičná plavecká štafeta žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl.



Záver série športových podujatí bude patriť milovníkom behu a psov. V sobotu (28. 9.) a v nedeľu (29. 9.) sa uskutočnia preteky v dogtrekkingu a canicrosse. Štartovať sa bude na Suchom vrchu, pre účastníkov sú pripravené trasy rôznych dĺžok a náročnosti v prostredí Kremnických vrchov.



"Počas celého týždňa sa budú môcť do Európskeho týždňa športu zapojiť aj zamestnanci mestského úradu prostredníctvom krokomerovej výzvy. V rámci nej budú odmenení jednotlivci s najvyšším počtom krokov za jeden deň, ale aj za celý týždeň," dodala Marhefková.