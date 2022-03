JTRE vyhlasuje súťaž na umelecké dielo pre nové námestie na nábreží

Bratislava 8. marca (OTS) - Pokračovanie obľúbeného komplexu EUROVEA prinesie na nábrežie Dunaja okrem rozšírenia nákupného centra, nových kancelárií a bývania aj veľkorysé verejné priestory. Prirodzenou súčasťou predĺženej promenády budú tiež umelecké diela. K Mýtickej lodi od Jaroslava Rónu a ďalším artefaktom v River Parku či Zuckermandli pridá developer J&T REAL ESTATE (JTRE) nové vizuálne dielo na novom námestí pri Dunaji, rovno pod prvým slovenským mrakodrapom.Podobu vizuálneho umeleckého diela hľadá JTRE vo verejnej súťaži, ktorú vyhlasuje pre umelcov zo Slovenska a Česka. Víťazný návrh by mal byť odhalený pred vstupom do rozšírenej časti nákupného centra do roka, keď bude výstavba ukončená.vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Dodáva, že dielo musí splniť technické a materiálové požiadavky na umiestnenie v rámci projektu v exteriéri, pričom nemá ísť o nedotknuteľný objekt, ale vítaná je interaktivita, pohyblivé prvky či spojenie s digitálnym umením alebo svetelným dizajnom.Umelci sa budú môcť do súťaže prihlásiť do začiatku apríla tohto roka a na poslanie návrhov budú mať dva mesiace. Následne počas júna vyhodnotí súťažné návrhy, ktoré splnia všetky podmienky, päťčlenná porota na základe kritérií ako originalita, kreativita, výtvarná a technická úroveň riešenia návrhu, vhodnosť začlenenia diela do určeného priestoru, ale aj voľba materiálov, ich súlad s okolitým prostredím, splnenie technických obmedzení a realizovateľnosť v rámci zadaných finančných limitov. Víťazný návrh musí autor zrealizovať do konca februára budúceho roka.“ hovorí členka poroty a odborná konzultantka súťaže Zuzana Pacáková, kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.,“ myslí si člen poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. Porotu dopĺňajú český maliar a intermediálny umelec Jiří David a dvaja zástupcovia zadávateľa.dodáva Ľuboš Kaštan, projektový manažér Eurovea 2 a člen poroty.Štatút a podmienky Verejnej súťaže o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v projekte Eurovea 2 v Bratislave sú uverejnené na www.jtre.sk