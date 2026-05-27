Eurovea a Letisko Bratislava spájajú sily
Nábrežie láka turistov na leto plné zážitkov.
Autor OTS
Bratislava 27. mája (OTS) - Bratislava sa pripravuje na silnú turistickú sezónu a Eurovea chce byť jednou z prvých zastávok domácich aj zahraničných návštevníkov hlavného mesta. Najväčšie nákupné centrum na Slovensku vstupuje do hlavnej eventovej sezóny s desiatkami športových, kultúrnych a rodinných podujatí na nábreží Dunaja a zároveň oznamuje nové strategické partnerstvo s Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave, ktorého cieľom je podporiť incomingový turizmus a predstaviť Bratislavu ako atraktívnu mestskú destináciu.
Foto: Eurovea
Eurovea je dnes nielen najväčším nákupným centrom na Slovensku, ale aj etablovanou súčasťou turistickej mapy Bratislavy. Nábrežie pri Dunaji patrí medzi najnavštevovanejšie mestské lokality a miesto, ktoré vyhľadávajú nielen zahraniční návštevníci, ale aj slovenskí turisti prichádzajúci za víkendovým pobytom, gastronómiou, kultúrou či oddychom v centre mesta. Kombinácia nákupov, služieb, gastronómie, kina, hotelového zázemia, športu a podujatí pod holým nebom robí z Eurovea prirodzený mestský hub pre trávenie voľného času.
Foto: Eurovea
Eurovea a Letisko Bratislava spájajú sily pre rozvoj turizmu
Nové strategické partnerstvo medzi Eurovea a Letiskom Bratislava prichádza v období, keď hlavné mesto očakáva rekordnú turistickú sezónu. Vďaka novým linkám a rastúcemu počtu cestujúcich chce Eurovea osloviť ešte širšie publikum návštevníkov – od zahraničných turistov až po domácich cestovateľov objavujúcich Bratislavu. „Letisko M. R. Štefánika očakáva v tomto roku vďaka novým leteckým linkám historicky najvyšší počet odbavených cestujúcich – až 4 milióny. Výrazne sa tak v Bratislave posilní incomingový turizmus. Cestujúci preto ocenia, že okrem spoznávania hlavného mesta majú aj širokú ponuku nákupných možností priamo na nábreží Dunaja, a to nielen zahraniční turisti, ale aj cestujúci z oblasti východného Slovenska, ktorí prilietajú spoznávať Bratislavu novou vnútroštátnou linkou z Košíc,“ povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Pre návštevníkov mesta znamená Eurovea možnosť zažiť Bratislavu na jednom mieste – od raňajok pri Dunaji, cez nákupy a služby, až po kultúrny program, športové podujatia a večernú atmosféru promenády. „Dnes nás ľudia nevnímajú len ako shopping destináciu, ale ako prirodzenú súčasť návštevy mesta. Aj preto vnímame partnerstvo s Letiskom Bratislava ako prirodzený krok – chceme byť jedným z prvých miest, ktoré návštevníkom ukáže energiu Bratislavy. Toto leto prinášame na nábrežie už tradične desiatky podujatí a veríme, že si k nám nájdu cestu nielen Bratislavčania, ale aj návštevníci zo zahraničia či z regiónov Slovenska, ktorí chcú zažiť mesto naplno,“ hovorí Daniela Stričková, PR & Marketing manažér Eurovea.
Foto: Eurovea
Eventová sezóna je v plnom prúde
Eventová sezóna v Eurovea je už v plnom prúde a nábrežie Dunaja je opäť jedno z najživších letných miest Bratislavy. Už v najbližších dňoch ožije námestie a promenáda atmosférou legendárnych pretekov 500 km slovenských, ktoré prinesú prehliadku historických vozidiel priamo do centra mesta. Športoví fanúšikovia si aktuálne môžu vychutnať v Eurovea jedinečnú atmosféru EMF EURO 2026 Slovakia – Fanzóny ME v malom futbale, ktorá bude na námestí až do 4. júna. Jún bude ďalej patriť pohybu, športu, rodinám aj kultúre. Eurovea opäť privíta finále projektu Futbal v meste, po ktorom nábrežie ovládne adrenalín a akrobacia v rámci Slovak Parkour Open. Návštevníci sa môžu tešiť na špičkových parkouristov a atraktívne disciplíny Speed, Freestyle či Best Trick. Jedným z vrcholov mesiaca bude Kaufland Detský festival, ktorý premení Eurovea na veľkú rodinnú zónu plnú hudby, športu a zábavy. Na pódiu vystúpia Miro Jaroš, Kali, Mark Dann, RDS Group, Smejko a Tanculienka. Pripravený bude rodinný beh pri Dunaji, olympijské výzvy, športové aktivity aj nové koncepty vrátane padelu. Koniec júna bude už tradične patriť výnimočnému kultúrnemu zážitku v podobe Letného Gala SND pod holým nebom na nábreží Dunaja.
Foto Eurovea
Vrchol letnej sezóny odštartuje 1. júla Expres Street Party, ktorá prinesie Bratislavčanom večer plný hudby, energie a festivalovej atmosféry. Na pódiu vystúpi Emma Drobná, Alan Murin a DJ EKG. O veľké hudobné prekvapenie večera sa postará špeciálny zahraničný DJ, ktorý pravidelne vystupuje na najväčších svetových festivaloch. Leto v Eurovea bude patriť tiež pohybu. Pravidelné ranné športové aktivity na nábreží odštartujú v júli a auguste už od 7:30 hod. a návštevníkom ponúknu jogu, barre či rôzne letné tréningy. Hudobným highlightom leta bude open-air koncert festivalu Viva Musica!, ktorý sa uskutoční 16. júla. Projekt Plantasia prinesie originálny hudobný zážitok pod holým nebom v podaní Kristíny Smetanovej, Haimoni Balgavej, Petra Kunza a Martina Štefánika. Letná energia bude pokračovať aj počas augusta, keď Eurovea privíta sériu medzinárodných basketbalových turnajov FIBA 3x3 Nations League U23 a U21 či finále Slovenskej 3x3 Tour, ktoré premenia námestie na centrum mestského športu a streetballovej atmosféry. Ani po lete však program nekončí. Návštevníci sa môžu tešiť 12. septembra na národné finále tanečného eventu Red Bull Dance Your Style, športovo-charitatívne podujatie Pull Up Challenge či jednu z najočakávanejších udalostí kultúrnej jesene – Bielu noc, ktorá rozžiari Bratislavu od 2. do 4. októbra a opäť prinesie umenie do verejného priestoru.
Foto: Eurovea
Aj toto leto sa v Eurovea stále niečo deje. Či už prichádzate do Bratislavy zo zahraničia, z Košíc alebo z iného kúta Slovenska, Eurovea ponúka všetko na jednom mieste – nákupy, služby, gastronómiu, hotel, kultúru aj zážitky na jednom z najkrajších miest v meste.
Foto: Eurovea
