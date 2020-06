Eurovea inovuje: Zaplaťte parkovné pohodlne a bezkontaktne cez mobil Foto: EUROVEA, a.s.

Eurovea inovuje: Zaplaťte parkovné pohodlne a bezkontaktne cez mobil Foto: EUROVEA, a.s.

Bratislava 10. júna (OTS) - Po zavedení nedávnych hygienických a bezpečnostných opatrení ide o ďalšiu službu, vďaka ktorej je návšteva nákupného centra pohodlnejšia a bezpečnejšia. Eurovea toto riešenie zavádza ako prvé nákupné centrum v Bratislave a motorizovaným zákazníkom tak spríjemňuje a uľahčuje nákupy.Aplikácia ParkDots funguje ako praktický asistent parkovania po celom Slovensku. Informuje o cene parkovného a prostredníctvom uložených platobných údajov dáva používateľovi k dispozícii aj priamu možnosť úhrady. Eurovea ju zavádza ako vôbec prvý shopping v Bratislave s cieľom priniesť ďalšie inovatívne riešenia pre návštevníkov.,“ povedala, Marketingová a PR manažérka Eurovea. „Postup úhrady je jednoduchý a intuitívny. Používateľ do smartfónu naskenuje parkovací lístok a potrebný obnos uhradí pomocou platobnej karty, ktorá je bezpečne uložená v aplikácii. Pri výjazde systém rozpozná ŠPZ jeho vozidla a rampa sa automaticky otvorí. ParkDots uľahčuje platbu a zbavuje používateľa povinnosti úhrady v hotovosti či kartou v parkovacom automate.,“ uviedol, Account manažér spoločnosti PosAm.Takmer 1 000 parkovacích miest určených pre verejnosť môžu návštevníci za bežnej prevádzky využívať 24 hodín denne 7 dní v týždni. Eurovea pritom ostáva jediným miestom v centre Bratislavy, kde je možné na tri hodiny, resp. na päť hodín počas víkendu, parkovať zdarma. V prípade prekročenia limitu je možné parkovné uhradiť v 19 automatoch, z toho 10 ponúka aj možnosť bezhotovostnej platby. Po novom na úhradu parkovného slúži aj aplikácia ParkDots.Motorizovaným návštevníkom sú k dispozícii dve podzemné podlažia s vjazdom z Pribinovej ulice, ako aj z vjazdu zo smeru Ružinov. V podzemí môžu využiť odkladacie skrinky v lobby, automat na nápoje či služby AUTOMYČKY EXPRESS na -3 podlaží. Majitelia elektromobilov tu nájdu nabíjacie stanice ZSE Drive a balíkomat v oranžovej zóne na -2 podlaží. Parkovisko je k dispozícii nepretržite, po uzavretí nákupného centra po 22:00 hod. sa tam majitelia vozidiel dostanú výťahmi v budove kina, ktoré vedú do zelenej zóny podzemného parkoviska. Okrem toho môžu vodiči zaparkovať tiež v exteriéri na Olejkárskej ulici za budovou Dopravného podniku Bratislava.Systém ParkDots nie je jedinou inováciou v oblasti parkovania, ktorú Eurovea do Bratislavy priniesla. Ako prvé nákupné centrum zaviedla pred rokmi osvedčený systém Singles space recognition, ktorý červeným a zeleným LED svetlom nad miestom označuje voľné či obsadené parkovacie miesta. Vodič tak vidí, či bude mať možnosť v danej časti zaparkovať skôr, ako do nej odbočí.Za účelom lepšej orientácie je taktiež celé parkovisko farebne rozdelené na tri zóny, pričom v každej zóne sú očíslované stĺpy a vodiči si tak lepšie zapamätajú kde parkujú. V prípade potreby si stĺp označený farbou a číslom môžu odfotiť aj do mobilu. Celé parkovisko je nepretržite monitorované kamerovým systémom.Minulý rok prešli lobby podzemných garáží rekonštrukciou, za ktorej návrhom stál medzinárodný architektonický ateliér Sonae Sierra. Cieľom bolo zlepšiť orientáciu návštevníkov tak, aby po zaparkovaní ihneď videli vstup do nákupného centra. Vďaka jasnejšiemu osvetleniu lobby je orientácia v garáži jednoduchšia a prehľadnejšia.Aplikáciu ParkDots si môžete bezplatne stiahnuť do svojich mobilných zariadení cez Google play