Eurovea oslavuje 15 rokov

Bratislava 24. marca (OTS) - Nákupné centrum Eurovea oslavuje významné jubileum, a preto si pre svojich návštevníkov pripravilo pestrý program plný atraktívnych podujatí. Oslavy odštartujú jedinečnou hudobnou release party nového albumu Nely Pociskovej a Majselfa, spojenou s autogramiádou a pokračovať budú pestrými nákupnými akciami so zľavami až do výšky 50 %. Súčasťou programu je aj obľúbený ČSOB Bratislava Marathon, oslavujúci tento rok jubilejný 20. ročník. Podujatie sa uskutoční počas prvého aprílového víkendu a zároveň symbolicky otvorí tohtoročnú eventovú sezónu na nábreží Dunaja. Návštevníci sa môžu tento rok opäť tešiť nielen na výhodné nákupy, ale aj na množstvo zábavy, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.Foto: EuroveaOslavy začnú koncertom Nely Pociskovej a Majselfa, ktorí už o niekoľko dní vydajú spoločné EP s názvomTento spoločný album bude slávnostne uvedený do života počas exkluzívnej release party v nákupnom centre Euroveav novej časti na prízemí pri mrakodrape. Súčasťou podujatia bude nielen hudobné vystúpenie, ale aj autogramiáda umelcov. Pre prvých 100 návštevníkov je dokonca pripravené špeciálne prekvapenie. Vstup na podujatie je pre všetkých zadarmo.na vás v Eurovea čaká neodolateľný nákupný maratón plný exkluzívnych zliav a atraktívnych výhier. Pripravte sa na špeciálne ponuky v butikoch, obchodoch a reštauráciách, vďaka ktorým si môžete dopriať obľúbené produkty a služby za výnimočné ceny. Móda, elektronika, kozmetika, športové potreby, vybavenie do domácnosti, lahodná káva či gurmánske špeciality – to všetko so zľavami až do výšky 50 %! Ako ich získať? Je to jednoduché! Zaregistrujte sa na stránke https://vyrocie.eurovea.sk/ a online zľavové kupóny vám budú doručené e-mailom. Potom ich pri nákupe jednoducho aktivujete a ukážete pri platení na mobile.si návštevníci Eurovea môžu pozrieť jedinečnú fotovýstavu, ktorá mapuje históriu nákupného centra a jeho premenu na modernú mestskú štvrť. Výstavu nájdete na zníženom prízemí v centrálnej časti oproti predajni GAP a ponúkne pohľad na nezabudnuteľné momenty, významné udalosti a architektonické premeny, ktoré formovali Euroveu od jej otvorenia až po súčasnosť. Na 15 fotografiách sú zachytené kľúčové míľniky tejto premeny – od kedysi rušného obchodného prístavu cez industriálnu zónu až po súčasný moderný mestský komplex plný života.S oslavou 15. výročia sa zároveň rozbieha nová eventová sezóna v Eurovea. Už prvý aprílový víkend prinesie jubilejný 20. ročník, ktorý ponúkne bežecké výzvy pre všetky vekové kategórie. Letná sezóna bude patriť aj adrenalínovým športom. Milovníci basketbalu sa môžu tešiť na dve vrcholné podujatia v 3x3 basketbale –a kvalifikáciu mužov a žien na Majstrovstvá Európy. Do Eurovea zavíta 36 reprezentačných tímov, ktoré zabojujú o prestíž a cenné body do svetového rebríčka. Na svoje si prídu aj futbaloví fanúšikovia, ktorí môžu fandiť mladým talentom na slovenskom semifinále a finále turnaja, či povzbudzovať vo. Námestie M. R. Štefánika opäť ovládne energický. Tento jedinečný street dance battle preverí tanečníkov v improvizácii, pričom o víťazovi, ktorý získa miestenku na svetové finále, rozhodne samotné publikum. Z kultúrnych podujatí nebudú chýbať prestížne festivaly, ako multižánrový festival moderného umeniači hudobný festival. Eurovea tak opäť prinesie program, ktorý osloví nielen športových a umeleckých nadšencov, ale aj milovníkov dobrého jedla, kultúry a zábavy. Bratislavské nákupné centrum nezabúda ani na najmladších návštevníkov. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na divadelný projekta jedinečné vystúpenia festivalu nového cirkusu, kde sa zabavia malí aj veľkí.