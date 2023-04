Eurovea otvára 25. mája

Eurovea sa po otvorení stane najväčším a najkomplexnejším nákupným centrom na Slovensku, keď na ploche 85 000 m2 ponúkne návštevníkom 320 obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní. Kľúčovým nájomcom novej časti bude dvojpodlažná predajňa írskeho módneho reťazca Primark, ktorý tam otvorí svoju prvú prevádzku na Slovensku. Nová stravovacia zóna sa zdvojnásobí. S kapacitou 1 156 miest, doplnená o štýlový Food Hall vytvorí spolu so 16 reštauráciami na promenáde pri Dunaji najväčšiu gastro destináciu na Slovensku. Rozrastie sa aj multikino Cinema City, ktoré bude mať po rekonštrukcii 17 sál a úplne nový VIP koncept.



Nákupné centrum je priamo prepojené s prvým slovenským mrakodrapom EUROVEA TOWER, administratívnou budovou PRIBINOVA 34 so zeleným certifikátom BREEAM Excellent a rezidenciami RIVERSIDE lemujúcimi dunajskú promenádu. Tieto stavby vrátane modernej kancelárskej budovy PRIBINOVA 40 pri Moste Apollo s certifikátom udržateľnosti BREEAM Outstanding sú súčasťou projektu Eurovea2 a v podzemí ich spája veľká dvojpodlažná garáž s kapacitou až 4 000 parkovacích miest. Súčasťou výstavby je tiež predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na električkovú trať a ďalšie verejné priestory, ihriská i športoviská, ktoré postupne pribudnú v novovznikajúcej štvrti bratislavského downtownu Eurovea City. Koncept organizácie bulváru Pribinova a dizajn verejných priestorov navrhla medzinárodne uznávaná architektka a urbanistka Beth Galí.

Bratislava 19. apríla (OTS) - S 95% obsadenosťou predajnej plochy prinesie verejnosti nové značky a inovatívne koncepty.Prvá časť obchodov a služieb bude prístupná zákazníkom ešte pred oficiálnym otvorením.V existujúcej pasáži na prízemí otvárajú dva butiky štýlovej americkej módnej značky Calvin Klein Jeans i Calvin Klein Underwear, česká kozmetika plná prírody Manufaktura a nový koncept predstaví už etablovaná španielska značka Desiqual. Ponuka služieb sa rozširuje na zníženom prízemí o nové cestovné kancelárie Čedok, TIP travel a SUN & FUN HOLIDAYS. Do servisnej zóny sa už do novej časti nákupnej pasáže relokuje Hodinár a B&B servis. Svoje priestory hneď vedľa zväčšuje komixový obchod Nekonečno.sk, a na tom istom podlaží otvorí pre fanúšikov inteligentnej elektroniky a gamingu prevádzku Smarty.sk.Najväčším lákadlom pri otvorení novej časti bude dvojpodlažná predajňa írskeho módneho reťazca Primark, ktorý v Eurovea otvorí svoju prvú prevádzku na Slovensku. Exkluzívne zastúpenie módnych butikov a značkových predajní sa rozšíri aj o ďalšie zvučné mená. Zákazníci sa môžu tešiť na najväčšiu predajňu značky Nike na Slovensku s rozlohou takmer 600 m2 a po prvýkrát na slovenský trh vstupuje tiež britská značka JD Sports s ponukou značkového oblečenia a obuvi na rôzne športové aktivity.Obľúbené Mango sa zväčší a relokuje do novej časti, kde uvedie nový koncept vrátane pánskej značky Mango Man, ktoré nájdete takisto iba v Eurovea. Prvenstvo na Dunaji patrí aj českej dizajnovej značke Vuch, ktorá tu otvára svoj prvý pop-up na Slovensku zameraný na módne doplnky ako sú batohy, kabelky, peňaženky a iné praktické drobnosti. Fanúšikovia módy sa môžu tešiť na úspešný koncept HalfPrice, kde na najväčšej ploche na Slovensku nájdu obrovskú porciu výhodných ponúk módneho oblečenia, topánok, kozmetiky, domácich a športových potrieb aj doplnkov pre domácich miláčikov. Okrem módnych značiek svoju prvú predajňu na Slovensku práve v Eurovea otvorí jeden z troch najväčších e-shopov v Európe Alensa.sk, ktorý prichádza so širokým portfóliom slnečných a dioptrických okuliarov, kontaktných šošoviek a ďalších doplnkov pre starostlivosť o oči. Nezabudlo sa ani na inovácie v domácnosti. Presvedčiť sa môžete v prvej predajni Tefal na Slovensku. Labužníci by nemali vynechať pri svojej návšteve najväčšieho shoppingu na Slovensku ani prvú predajňu švajčiarského výrobcu čokolády Lindt. Ponuku služieb v Eurovea doplní nový koncept Slovenskej sporiteľne a vizuálne pôsobivá predajňa Tesco Express v modernom dizajne s inovatívnymi technológiami.Nová nákupná pasáž privíta tiež ďalšie známe mená. Športových nadšencov poteší na prízemí predajňa špičkovej poľskej značky 4F, ktorá oblieka olympijských športovcov a predáva kvalitné športové a turistické oblečenie už dvadsať rokov, ďalej najväčší európsky predajca športovej obuvi a oblečenia Sport Vision, Vinotéka Matyšák, známa poctivým slovenským vínom, papiernictvo ŠEVT či Benu lekáreň. Premiestňujú sa tam aj už etablovaní nájomcovia, ktorí svoje predajne zväčšujú. FaxCopy tak nájdete na prvom poschodí vedľa kina a kiosky Sofia Jewelry a Lotsi vám ponúknu šperky už v butikoch na prízemí tiež v novej časti.Medzi retailermi otvárajúcimi prevádzky v druhej vlne vzbudzujú najviac pozornosti značky eobuv a Modivo, ktoré na Slovensku doteraz pôsobili iba v online priestore. V júni svojim zákazníkom sprostredkujú úplne bezprecedentný nákupný zážitok - spojenie fyzického sveta a digitálneho prostredia. Namiesto regálov s oblečením a topánkami nájdu zákazníci v predajni veľkoformátové displeje prezentujúce aktuálnu ponuku a tablety, na ktorých si v pohodlí komfortných sedačiek môžu vyhľadať a objednať tovar z ponúk viac ako 500 značiek presne podľa požadovaných parametrov. Navolia si ich do interaktívnych skúšobných kabínok, kam sú do 3 minút od objednania doručené zo skladu situovaného priamo v obchode. Štýlovo sa pokračuje aj v existujúcej nákupnej pasáži. Dizajnové doplnky pre domácnosť a moderný životný štýl za dobrú cenu prináša YOYOSO, ponúkne ich svojim zákazníkom takisto v júni na zníženom prízemí. A to zďaleka nie je koniec. Dobrou správou je, že ďalšou online značkou, ktorá zhmotní svoj sortiment v najväčšej kamennej prevádzke na Slovensku je parfuméria NOTINO. V Eurovea otvára v auguste na prízemí. V tom istom mesiaci sa k nej pridajú butiky prémiových značiek Hugo a Boss. Sports Direct zasa privíta zákazníkov po trojmesačnej rekonštrukcii s najnovším konceptom.August bude výnimočný aj pre kino nadšencov, ktorí si budú môcť vychutnať tie najlepšie filmy vo vysokom rozlíšení vďaka novej projekčnej technike až v 17 kinosálach. Celý Megaplex bude rozdelený do 8 kompletne nových sál s modernými a pohodlnými sedačkami, ktoré zaručia vysoký komfort pri sledovaní filmu. Ešte väčší zážitok z filmu a mimoriadny komfort prinesú 4 VIP sály s luxusnými sedačkami, ktorých celková kapacita je cez 300 zákazníkov. Jedným z najzaujímavejších konceptov je VIP občerstvenie, ktoré bude na Slovensku jedinečné. Zákazníci si budú môcť objednať rôzne druhy jedál a nápojov, ktoré im budú servírovať priamo v ich sálach. Tento koncept poskytne zákazníkom ešte väčšie pohodlie pri sledovaní filmu.