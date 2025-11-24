< sekcia Regióny
Eurovea privítala prvú kamennú predajňu LELOSI na Slovensku
Eurovea rozširuje svoju ponuku o ďalšiu atraktívnu značku.
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) - Obľúbená slovinská módna značka LELOSI, známa svojím jedinečným komfortom, prémiovou kvalitou a atraktívnym dizajnom, si pre otvorenie svojej historicky prvej predajne v zahraničí vybrala práve nákupné centrum Eurovea.
Silný štart, vysoká návštevnosť, pozitívna odozva
Otvorenie sprevádzala výrazná zákaznícka odozva – už od ranných hodín bola zaznamenaná nadpriemerná návštevnosť v danej zóne a veľký záujem o nový koncept. Zákazníci si mohli užiť otváracie zľavy, ktoré potrvajú až do 27. novembra, darčeky k nákupu a atraktívne koleso šťastia. Sortiment LELOSI – od najpredávanejších legín a pohodlného loungewearu, cez mäkké spoločenské oblečenie až po útulné pleteniny a štýlové každodenné kúsky – oslovil široké publikum a potvrdil silu značky na slovenskom trhu.
Bratislava ako strategický trh – Eurovea ako strategická adresa
Predstavitelia LELOSI pri otvorení zdôraznili silnú pozíciu Eurovea a dôležitosť slovenského trhu. „Otvorenie našej prvej predajne mimo domovskej krajiny pre nás veľa znamená – je to sen, ktorý v sebe nosíme už dlho. A je to naozaj správny pocit, že sa tento sen začína práve tu, v Bratislave. Pri vstupe na Slovensko sme hľadali destináciu so silným footfallom, moderným prostredím a jasnou zákazníckou identitou – a Eurovea bola prirodzenou voľbou,“ uviedol Matej Slapnik, generálny riaditeľ LELOSI. Dejan Šilar doplnil: „Otvorenie našej prvej predajne na Slovensku je pre nás skutočne výnimočným momentom. Sme nadšení, že môžeme privítať našich slovenských zákazníkov osobne a ponúknuť im priestor, kde môžu vidieť, dotknúť sa a vyskúšať si naše kolekcie z prvej ruky. Mnohé z našich kúskov sú tu už obľúbené a teraz si návštevníci môžu vychutnať plný zážitok LELOSI v osobnom, interaktívnom a inšpiratívnom prostredí jedného z najnavštevovanejších centier na Slovensku.“ Katarína Paule, leasing manažérka Eurovea, o otvorení povedala: „S radosťou vítame LELOSI v našom tenant-mixe. Značka má silnú digitálnu komunitu a jej vstup do offline priestoru predstavuje pre zákazníkov veľkú pridanú hodnotu. Veríme, že moderný sortiment, dôraz na pohodlie a atraktívne dizajny obohatia ponuku Eurovea a podporia našu pozíciu lídra v nákupných zážitkoch.“
Nová predajňa na -1. poschodí – komfort a zážitok
Predajňa LELOSI na -1. poschodí ponúka svieže a inšpiratívne nákupné prostredie, kde si návštevníci môžu prezrieť premyslene navrhnuté kúsky LELOSI a objaviť oblečenie, ktoré odráža ich osobný štýl. Každý kútik obchodu je vytvorený tak, aby podnietil kreativitu a pôžitok, vďaka čomu je každá návšteva nezabudnuteľným zážitkom. Otvorením tejto predajne LELOSI ešte viac približuje svoju filozofiu komfortu a dizajnu slovenskej komunite a prináša zážitok, ktorý spája eleganciu, kvalitu a individualitu.
Vstúpte do bratislavského sveta LELOSI – vyskúšajte svoje obľúbené kúsky, objavte nový vzhľad a vylepšite si svoj šatník. Všetci sú srdečne vítaní!
