Eurovea sa dokončuje a pripravuje na otvorenie

Bratislava 7. marca (OTS) - V interiéri nákupnej pasáže je položená dlažba, montuje sa mobiliár a kiosky. Tento mesiac sa začne s upratovaním a dolaďovaním spoločných priestorov. „hovorí Katarína Paule, leasingová manažérka Eurovea. Otvárať sa však bude postupne.,“ vysvetľuje podrobnosti otvorenia Katarína Paule.Výstavba rozšírenia nákupného centra Eurovea začala ešte v roku 2019.vysvetľuje projektový manažér JTRE Luboš Kaštan.Dokončuje sa aj okolie nákupného centra. Denne je na stavbe okolo päťsto pracovníkov. Najväčší progres je viditeľný na Pribinovej ulici, ktorá sa postupne mení na moderný mestský bulvár s námestím priamo pred hlavným vstupom do nákupného centra. Tam sa práve dokončujú tri oddychové zóny, takzvané ostrovčeky zelene oválneho tvaru lemované lavičkami. Cez dva z nich bude spontánne pretekať voda rôznymi smermi. Takto zakomponovaná fontána a zvuk vody odkazujú na element vody, ktorý je s Eurovea spojený už od jej vzniku. Tok Dunaja symbolizuje tiež ikonická sklenená strecha pretekajúca medzi administratívnou budovou PRIBINOVA 34 a rezidenciami RIVERSIDE lemujúcimi dunajskú promenádu. Prirodzene prepája existujúcu a novú budovu nákupnej pasáže. Tento dominantný prvok bol použitý aj na novovybudovanom bulvári Pribinova, na prestrešení vjazdov a výjazdov do podzemnej garáže, aby dizajnovo prepájal exteriér s nákupnou pasážou.Strechu nákupného centra dopĺňa výsadba, ktorá je už dokončená. Celková plocha zelenej strechy je 3 942 m2, čo je takmer veľkosť futbalového ihriska. Na vegetačnej streche sa strieda mix tráv a skalničiek, 6 druhov rozchodníka, 20 druhov rôznych bylín a niekoľko druhov okrasných tráv. Práce finišujú aj na obľúbenej promenáde.“ dopĺňa projektový manažér JTRE Luboš Kaštan.Eurovea sa po otvorení stane najväčším a najkomplexnejším nákupným centrom na Slovensku, keď na ploche 85 000 m2 ponúkne návštevníkom 320 obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní. Kľúčovým nájomcom novej časti bude dvojpodlažná predajňa írskeho módneho reťazca Primark, ktorý tam otvorí svoju prvú prevádzku na Slovensku. Nová stravovacia zóna sa zdvojnásobí. S kapacitou 1 156 miest, doplnená o štýlový Food Hall vytvorí spolu so 16 reštauráciami na promenáde pri Dunaji najväčšiu gastro destináciu na Slovensku. Rozrastie sa aj multikino Cinema City, ktoré bude mať po rekonštrukcii 17 sál a úplne nový VIP koncept.Nákupné centrum je priamo prepojené s prvým slovenským mrakodrapom EUROVEA TOWER, administratívnou budovou PRIBINOVA 34 so zeleným certifikátom BREEAM Excellent a rezidenciami RIVERSIDE lemujúcimi dunajskú promenádu. Tieto stavby vrátane modernej kancelárskej budovy PRIBINOVA 40 pri Moste Apollo s certifikátom udržateľnosti BREEAM Outstanding sú súčasťou projektu Eurovea2 a v podzemí ich spája veľká dvojpodlažná garáž s kapacitou až 4 000 parkovacích miest. Súčasťou výstavby je tiež predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na električkovú trať a ďalšie verejné priestory, ihriská i športoviská, ktoré postupne pribudnú v novovznikajúcej štvrti bratislavského downtownu Eurovea City. Koncept organizácie bulváru Pribinova a dizajn verejných priestorov navrhla medzinárodne uznávaná architektka a urbanistka Beth Galí.