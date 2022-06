Eurovea Tower je už najvyššou budovou na Slovensku

Projekt Eurovea 2

Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)

Eurovea Tower – 47 nadzemných podlaží, výška 168 metrov, 400 rezidencií

Eurovea Riverside – 8 nadzemných podlaží, 97 rezidencií

Pribinova X – 18 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Pribinova Y – 22 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Podzemné garáže – 1 400 stojísk

Predĺženie dunajskej promenády – nábrežný park 25 000 m2, nový aktivity park a detské ihriská

Mestský bulvár Pribinova – s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromov

Prepojenie promenády s autobusovou zastávkou na Moste Apollo

Dokončenie – 2023

Bratislava 20. júna (OTS) - Prvý slovenský mrakodrap EUROVEA TOWER prekonal po dokončení 38. nadzemného podlažia výšku 125 metrov a stal sa najvyššou budovou na Slovensku. Za mrakodrap sa podľa medzinárodne uznávaných kritérií považuje budova s výškou aspoň 150 metrov. EUROVEA TOWER bude mať po dokončení 47 nadzemných podlaží a dosiahne až 168 metrov. Najvyšší bod by mala dovŕšiť do konca tohto roka.Výstavba pokračovania komplexu Eurovea sa začala koncom roka 2019. Začiatkom nasledujúceho roka postupovala vŕtaním pilót, na jar pribudol prvý žeriav a dôležitý míľnik prišiel na rad v septembri 2020, keď sa tri dni nepretržite betónovala základová doska mrakodrapu. Následne začala veža rásť do výšky – po dokončení podnože s 15-metrovými nosnými stĺpmi v tvare V pribúdajú štandardné bytové podlažia tempom v priemere každých 11 dní. Aktuálne budované poschodie zobrazuje digitálny displej na šplhacom debnení.“ myslí si Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.Mrakodrap vzbudzuje od začiatku pozornosť širokej verejnosti a stretol sa aj s veľkým záujmom kupujúcich. O byty bol od začiatku obrovský záujem a takmer všetky sú už predané. „vysvetľuje Pavel Pelikán.Priebeh výstavby Eurovea Tower mapuje dokumentárny film, ktorý nakrúca režisér Jaro Vojtek, tohtoročný držiteľ ocenenia Slnko v sieti v tejto kategórii. „povedal o pripravovanom filme Jaro Vojtek v rozhovore pre magazín Spojená Bratislava Okrem mrakodrapu tvoria projekt EUROVEA 2 rozšírenie nákupného centra EUROVEA, rezidencie RIVERSIDE, administratívne budov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemné garáže. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte EUROVEA CITY pri Dunaji je aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova a ďalšie nové verejné priestory, ihriská i športoviská. Južné námestie pred mrakodrapom s výhľadom priamo na Dunaj oživí nové vizuálne dielo, ktorého podobu hľadá JTRE vo verejnej súťaži , do ktorej sa prihlásilo 60 umelcov zo Slovenska a Česka. EUROVEA CITY sa tak stáva srdcom moderného centra Bratislavy.Zaujímavosti o prvom slovenskom mrakodrape sa dočítate tu: