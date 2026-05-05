Eva Nemčovská oficiálne ohlásila kandidatúru na primátorku Trnavy
Má ambíciu byť hlasom ľudí, ktorí chcú Trnavu ako mesto spolupráce, rešpektu a konkrétnych riešení.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 5. mája (TASR) - Súčasná viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská oficiálne ohlásila kandidatúru na primátorku tohto krajského mesta. V príspevku na sociálnej sieti v utorok priblížila, že chce nadviazať na rozbehnutú premenu Trnavy a vniesť do nej ľudskejší rozmer.
„Dnes prichádzam s rozhodnutím, ktoré sa rodilo dlhšie. Uchádzam sa o post primátorky mesta. Chcem nadviazať na skvelo rozbehnutú premenu Trnavy a vniesť do nej ľudskejší rozmer,“ zdôraznila. Jej rozhodnutie prichádza po tom, ako Peter Bročka potvrdil, že sa v nadchádzajúcich voľbách už nebude uchádzať o post primátora.
Nemčovská do volieb vstupuje ako líderka iniciatívy Lepšia Trnava, ktorá doteraz pôsobila v spolupráci so súčasným primátorom. Má ambíciu byť hlasom ľudí, ktorí chcú Trnavu ako mesto spolupráce, rešpektu a konkrétnych riešení. „Mám skúsenosti, mám výsledky a tím ľudí, ktorí sú odhodlaní spolu so mnou tvoriť lepšiu Trnavu. Trnavu, ktorá pokračuje. Po novom,“ dodala.
Medzi priority jej kandidatúry patrí udržanie tempa rozvoja mesta. „Môžem vám garantovať, že Trnava nepoľaví a bude naďalej mestom rozvoja, mestom kvalitného verejného priestoru, mestom, kde myslíme na každého: deti a mladých ľudí, rodiny aj seniorov,“ podotkla. K jej ďalším prioritám patrí riešenie dopravy a parkovania na základe dát, odborných riešení a dialógu s občanmi mesta. Takisto podpora dostupnejšieho bývania a rozvoj nájomných bytov.
Kandidatúru na primátora Trnavy už oficiálne ohlásili Branislav Baroš, ktorý je kandidátom KDH a hnutia Trnava pre každého, mimoparlamentná strana Demokrati podporuje Ľubicu Horváthovú. Kandidovať bude aj Andrea Čajková, ktorú podporuje občianska iniciatíva Trnava+. Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka opätovne kandidovať nebude.
