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Evakuovaní obyvatelia Orechovho dvora budú v telocvični niekoľko dní
Evakuovaným obyvateľom pomáhajú sociálni pracovníci mesta aj rehoľné sestry.
Autor TASR
Nitra 14. júla (TASR) - Po požiari v lokalite Orechov dvor v Nitre je stále približne 20 ľudí ubytovaných v telocvični Základnej školy (ZŠ) na Novozámockej ulici. Oheň v nedeľu (12. 7.) zničil niekoľko bytov v unimobunkách, ktoré obývali sociálne slabší a neprispôsobiví občania.
Podľa hovorcu mesta Nitra Tomáša Holúbka bude oprava poškodených bytov trvať minimálne niekoľko dní. „Evakuovaní obyvatelia musia počítať s tým, že približne týždeň budú musieť stráviť v priestoroch telocvične. Pretože pri požiari prišli o všetko, snažíme sa im zabezpečiť všetky potrebné veci. Na dnes bolo pre nich objednaných 50 teplých jedál, majú hygienické potreby, deťom sme priniesli hračky, lopty, kriedy na maľovanie na chodníku. Traja muži potrebovali ísť do práce, tak sme im zabezpečili oblečenie,“ povedal Holúbek.
Evakuovaným obyvateľom pomáhajú sociálni pracovníci mesta aj rehoľné sestry. Poriadok v telocvični zabezpečujú hliadky Mestskej občianskej poriadkovej služby a príslušníci mestskej polície. Radnica momentálne rieši technický stav objektov, ktoré poškodil požiar. „Podarilo sa nám zabezpečiť statika, ktorý posúdi stav budov, časť objektov na Orechovom dvore je už napojených na elektrinu,“ uviedol Holúbek.
Mesto podľa jeho slov zvažuje všetky možnosti, ako ľuďom dočasne ubytovaným v školskej telocvični umožniť čo najrýchlejší návrat na Orechov dvor. „V murovaných bytovkách máme dva voľné dvojizbové byty. Do nich by sme mohli, po menších zásahoch, presunúť časť ľudí. Využiť by sa dali aj priestory komunitného centra. Následne sa opravia unimobunky poškodené požiarom a evakuovaní obyvatelia sa budú môcť vrátiť späť do svojich domovov,“ doplnil Holúbek.
Podľa hovorcu mesta Nitra Tomáša Holúbka bude oprava poškodených bytov trvať minimálne niekoľko dní. „Evakuovaní obyvatelia musia počítať s tým, že približne týždeň budú musieť stráviť v priestoroch telocvične. Pretože pri požiari prišli o všetko, snažíme sa im zabezpečiť všetky potrebné veci. Na dnes bolo pre nich objednaných 50 teplých jedál, majú hygienické potreby, deťom sme priniesli hračky, lopty, kriedy na maľovanie na chodníku. Traja muži potrebovali ísť do práce, tak sme im zabezpečili oblečenie,“ povedal Holúbek.
Evakuovaným obyvateľom pomáhajú sociálni pracovníci mesta aj rehoľné sestry. Poriadok v telocvični zabezpečujú hliadky Mestskej občianskej poriadkovej služby a príslušníci mestskej polície. Radnica momentálne rieši technický stav objektov, ktoré poškodil požiar. „Podarilo sa nám zabezpečiť statika, ktorý posúdi stav budov, časť objektov na Orechovom dvore je už napojených na elektrinu,“ uviedol Holúbek.
Mesto podľa jeho slov zvažuje všetky možnosti, ako ľuďom dočasne ubytovaným v školskej telocvični umožniť čo najrýchlejší návrat na Orechov dvor. „V murovaných bytovkách máme dva voľné dvojizbové byty. Do nich by sme mohli, po menších zásahoch, presunúť časť ľudí. Využiť by sa dali aj priestory komunitného centra. Následne sa opravia unimobunky poškodené požiarom a evakuovaní obyvatelia sa budú môcť vrátiť späť do svojich domovov,“ doplnil Holúbek.