Premnožené komáre v Bratislavskom kraji: Štípance spôsobujú aj alergie

Bratislava 8. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava v súčasnosti na území Bratislavského kraja eviduje zvýšený, na niektorých miestach i kalamitný stav v prípade výskytu komárov. Nechystá však cielený monitoring a upozorňuje, že nemôže ani vyhlasovať kalamitný stav alebo mimoriadnu situáciu.



"Monitoring výskytu komárov v teréne regionálne úrady verejného zdravotníctva zo zákona nevykonávajú a vyhlasovanie kalamitného stavu nemá v platnej legislatíve v oblasti verejného zdravotníctva žiadnu právnu oporu, pričom v legislatíve nie je ani zadefinovaný kalamitný stav hmyzu," upozornila hovorkyňa RÚVZ v Bratislave Katarína Nosálová.



Hygienici preto odporúčajú samosprávam postihnutým zvýšeným výskytom komárov, aby v závislosti od lokálnej situácie prostredníctvom oprávnených odborných firiem zabezpečili vykonanie potrebných dezinsekčných zásahov. "Posúdenie potreby postrekov je vo výlučnej kompetencii miestnej samosprávy," dodala Nosálová. Upozornila zároveň, že RÚVZ Bratislava nebude vstupovať do akýchkoľvek diskusií v oblasti použitia či nepoužitia chemických alebo biologických dezinsekčných prípravkov proti komárom.



Starostovia obcí v povodí rieky Morava na Záhorí v utorok (7. 7.) vyzvali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, aby zmonitoroval situáciu s premnoženými komármi, ktorú samosprávy pokladajú za kalamitnú. Starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran je presvedčený, že súčasný stav je ešte horší ako minulé leto. "Ak sme v roku 2019 hovorili o premnožení, tak teraz je to x-násobok," uviedol Dvoran v medializovanom liste hygienikom. Navyše tvrdí, že sa množia alergické reakcie na poštípanie komármi. Odporcom plošného chemického postreku odkazuje, že množstvo chemických látok, ktoré v súčasnosti aplikujú na komáre samostatne obyvatelia v záhradách a dvoroch svojich domov, je násobne väčšie.



Doterajšia aplikácia biologického prípravku nemala podľa starostov takmer žiadny účinok. Vykonanie považujú za oveľa horšie ako to, ktoré realizovala na svojej strane rieky rakúska strana. Po utorkovom stretnutí starostov obcí v Záhorskom Pomoraví informoval TASR starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič, že samosprávy sa obracajú nielen na RÚVZ, ale o pomoc chcú požiadať rovnako ako pred rokom aj vládu.