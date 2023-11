Ex libris ad personam Hlohovca spestruje kalendár podujatí už 20 rokov

Hlohovec 18. novembra (TASR) - Dve desaťročia svojej činnosti si občianske združenie (OZ) Ex libris ad personam (Od kníh k osobnostiam) Hlohovca pripomína na výstave vo Vlastivednom múzeu. Združenie stojí za úspešnými medzinárodnými projektmi - súťažou v tvorbe knižnej značky pre deti Ex libris Hlohovec i bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň. Prostredníctvom ďalších aktivít propaguje historické, kultúrne, duchovné hodnoty a tradície mesta a blízkeho regiónu. Informovala o tom jedna zo zakladateľov Helena Pekarovičová.



Ťažisko práce v združení je rozdelené do dvoch sekcií - Ex libris a História a osobnosti Hlohovca. Prvá sa venuje súťažiam, koncertom, výstavám, ktoré každoročne spestrujú kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste. Zviditeľňuje predovšetkým umelcov, osobnosti a tvorivé individuality a kolektívy z regiónu. Príkladom je klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, z oblasti výtvarného umenia Viktor Chrenko, Karol Felix, Vladimír Komárek, Igor Piačka či Blanka Votavová a iní. Pevné miesto si získali za sedem rokov svojho trvania tiež Literárne potulky Hlohovcom - putovanie zaujímavými miestami, ktoré vstúpili do básní a románov.



Sekcia História a osobnosti Hlohovca má na konte inštaláciu už dvoch desiatok pamätných a informačných tabúľ popredným rodákom alebo udalostiam a miestam s významným historickým dosahom pre Hlohovec. "Prvú sme odhalili k 100. výročiu narodenia predstaviteľa katolíckej moderny, kňaza, ktorý pôsobil aj v hlohovskom kláštore, Rudolfa Dilonga. V roku 2006 sme pod záštitou poľského veľvyslanectva v SR odhalili pamätnú tabuľu rodákovi, uhorskému a poľskému šľachticovi Andrejovi Kapustášovi, ktorý sa zapísal do európskej histórie bankovníctva," uviedla Pekarovičová. Jedným z najvýznamnejších počinov združenia bola rekonštrukcia pamätníka obetiam 1. svetovej vojny na Františkánskom námestí v roku 2014, a to vďaka verejnej zbierke. Súčasťou činnosti sekcie je aj vydávanie pamätných bulletinov v edícii Slávni Hlohovčania a združenie má bohatú aj ďalšiu vydavateľskú činnosť.



Výstavu si možno pozrieť do 10. decembra.