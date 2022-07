SVET VČIEL, MEDU A VČELÁRSTVA: Na exkurziu pozýva múzeum v Gelnici

Gelnica 9. júla (TASR) - Exkurziu do sveta včiel, medu a včelárstva ponúka v sobotu v rámci série tohtoročných podujatí Cesta remesla Banícke múzeum v Gelnici. Cieľom desiatich akcií je zvýšenie povedomia a získanie zručností v oblasti tradičných remesiel a kultúry z Gelnického okresu, informovala TASR Danica Mlynáriková zo Spišského kultúrneho centra a knižnice.



Sobotným podujatím Cesta medu so začiatkom o 13.00 h budú svetom včelárstva návštevníkov sprevádzať zástupcovia Slovenského zväzu včelárov ZO Gelnica. Na remeselných dielňach predstavia výrobu odlievaných sviečok a prírodných krémov zo včelieho vosku či drevených rámikov do úľa, predvedú presklené úle so včelami i vytáčanie medu. Súčasťou podujatia je tiež prednáška, odborná diskusia či súťaž o kilogram medu.



Cestu medu, vhodnú i pre deti, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.