Expert: Slovensko bude mať problém so spracovaním odpadu

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovensko bude mať problém so spracovaním odpadu, upozornil environmentálny expert Juraj Musil v pondelok na stretnutí spoločnosti GGES s médiami v Bratislave. Skládky podľa jeho slov skončia, ale odpad nezmizne. Keďže európska legislatíva zakáže od roku 2035 skládkovanie, mestá a obce budú musieť riešiť, ako naložia s komunálnym odpadom. Podľa Musila môže byť cestou ekologické zhodnocovanie. Dodal však, že Slovensko naň nie je pripravené.



„Jedným z moderných riešení sú ekologické zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO), ktoré sú už desaťročia bežnou súčasťou mestského plánovania v Nórsku, Švédsku, Dánsku či Rakúsku. V Bratislave podobné zariadenie funguje už vyše 20 rokov, no ďalšie regióny s výnimkou Košíc takéto kapacity nemajú. Slovensko má problém, keďže skládky skončia už o pár rokov,“ priblížil Musil zo spoločnosti Ineco. Dodal, že krajina sa bude musieť rozhodnúť, či investuje do modernej infraštruktúry, alebo bude čeliť vážnym problémom s umiestnením odpadu, ktorý nebude môcť končiť na skládkach.



V Skalici vzniká iniciatíva na vybudovanie Centra ekologického hospodárenia (CEH). Ide o moderné zariadenie, ktoré by zabezpečilo spracovanie nerecyklovateľného odpadu pre širší región. Jeho súčasťou majú byť aj vzdelávacie stredisko a centrum opätovného použitia. Projekt momentálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie EIA.



Zámer sa stretol s otázkami aj obavami, podľa spoločnosti GGES, ktorá je v tomto prípade investorom, sú prirodzené. Zariadenie prejde prísnym environmentálnym posudzovaním a bude pod verejným dohľadom - všetky emisie majú byť merané a zverejňované. „Toto nie je len otázka Skalice. Po skončení skládkovania budeme mať veľký problém, čo urobiť s nerecyklovateľným odpadom,“ skonštatoval predseda predstavenstva GGES Ivan Peschl.



V susedných krajinách sa podľa jeho slov na túto situáciu pripravujú už dlhé roky. „Spolu so zvyšovaním miery recyklácie sa v Európe postavilo viac ako 500 zariadení ZEVO. Hlavnými dôvodmi prečo sú najmä to, že v ZEVO sa z odpadu vyrába elektrická energia a teplo, nezapácha a nie je škodlivé pre zdravie či životné prostredie,“ doplnil Peschl.