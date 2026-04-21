Experti EÚ sa v košickom regióne zameriavajú na cezhraničnú spoluprácu
Slovensko-maďarské pohraničie čelí viacerým výzvam, ako sú odlev obyvateľstva, obmedzený trh práce a nedostatočné služby.
Autor TASR
Košice 21. apríla (TASR) - Oboznámiť sa s vybranými projektami realizovanými v rámci Programu Interreg Slovensko - Maďarsko je cieľom návštevy európskych expertov v Košiciach počas utorka a stredy (22. 4.). Dvojdňová študijná návšteva zahŕňa viacero lokalít na oboch stranách hranice s dokladmi o tom, ako cezhraničná spolupráca prispieva k rozvoju miestneho života. „Podujatie sa zameriava na praktické výsledky - tvorbu pracovných miest, rozvoj miestnej ekonomiky a zlepšovanie kvality života v pohraničných regiónoch,“ informoval spoločný sekretariát programu Interreg Maďarsko - Slovensko.
Slovensko-maďarské pohraničie čelí viacerým výzvam, ako sú odlev obyvateľstva, obmedzený trh práce a nedostatočné služby. Zároveň však región disponuje významnými miestnymi zdrojmi. Cieľom programu Interreg, realizovaného v spolupráci Maďarska a Slovenska, je využiť tieto možnosti prostredníctvom spoločných rozvojových aktivít.
Návšteva zahŕňa zástupcov riadiacich a národných orgánov rôznych programov Interreg, pracovníkov spoločných sekretariátov, ako aj expertov Európskej komisie. Organizátorom je program medziregionálnej spolupráce Interact.
„Návšteva poskytuje príležitosť na výmenu skúseností a diskusiu o spoločných výzvach. Účastníci budú môcť priamo vidieť výsledky projektov v praxi, čo prináša dôležitú spätnú väzbu pre budúce rozhodovanie v oblasti rozvojovej politiky,“ uviedol sekretariát Interreg Maďarsko - Slovensko.
Prezentované projekty boli realizované v programovom období 2014 - 2020. V regióne Cserehát išlo okrem iného o vytvorenie nových miestnych trhov v Buzici a Moldave nad Bodvou, ako aj v maďarských obciach Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi. Miestnu potravinovú výrobu podporuje rozvoj malokapacitných spracovateľských zariadení, napríklad závod na výrobu kyslej kapusty v obci Hidasnémeti. V oblasti kultúrneho dedičstva boli v obciach Hercegkút a Malý Horeš obnovené historické vínne pivnice zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO spolu s príslušnou infraštruktúrou, čím získal cestovný ruch nový impulz a zároveň sa zachovali miestne tradície. V oblasti sociálnych programov v Košiciach a Miškovci centrá aktívneho starnutia podporujú zapájanie seniorov do komunitného života a prispievajú k znižovaniu sociálnej izolácie.
Slovensko-maďarské pohraničie čelí viacerým výzvam, ako sú odlev obyvateľstva, obmedzený trh práce a nedostatočné služby. Zároveň však región disponuje významnými miestnymi zdrojmi. Cieľom programu Interreg, realizovaného v spolupráci Maďarska a Slovenska, je využiť tieto možnosti prostredníctvom spoločných rozvojových aktivít.
Návšteva zahŕňa zástupcov riadiacich a národných orgánov rôznych programov Interreg, pracovníkov spoločných sekretariátov, ako aj expertov Európskej komisie. Organizátorom je program medziregionálnej spolupráce Interact.
„Návšteva poskytuje príležitosť na výmenu skúseností a diskusiu o spoločných výzvach. Účastníci budú môcť priamo vidieť výsledky projektov v praxi, čo prináša dôležitú spätnú väzbu pre budúce rozhodovanie v oblasti rozvojovej politiky,“ uviedol sekretariát Interreg Maďarsko - Slovensko.
Prezentované projekty boli realizované v programovom období 2014 - 2020. V regióne Cserehát išlo okrem iného o vytvorenie nových miestnych trhov v Buzici a Moldave nad Bodvou, ako aj v maďarských obciach Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi. Miestnu potravinovú výrobu podporuje rozvoj malokapacitných spracovateľských zariadení, napríklad závod na výrobu kyslej kapusty v obci Hidasnémeti. V oblasti kultúrneho dedičstva boli v obciach Hercegkút a Malý Horeš obnovené historické vínne pivnice zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO spolu s príslušnou infraštruktúrou, čím získal cestovný ruch nový impulz a zároveň sa zachovali miestne tradície. V oblasti sociálnych programov v Košiciach a Miškovci centrá aktívneho starnutia podporujú zapájanie seniorov do komunitného života a prispievajú k znižovaniu sociálnej izolácie.