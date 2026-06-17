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Experti: SPU v Nitre zvýšila kvalitu vedy na svojich pracoviskách

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Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Hodnotenie prebiehalo od septembra 2025 a zapojilo sa doň 169 nezávislých zahraničných hodnotiteľov z 88 univerzít a výskumných inštitúcií v 23 krajinách sveta.

Autor TASR
Nitra 17. júna (TASR) - Kvalita vedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre vzrástla o 205 percent. Ako informovala SPU, vyplýva to z výsledkov druhého Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER 2026), ktoré realizovali nezávislí medzinárodní experti.

Hodnotenie prebiehalo od septembra 2025 a zapojilo sa doň 169 nezávislých zahraničných hodnotiteľov z 88 univerzít a výskumných inštitúcií v 23 krajinách sveta. „Zvýšenie kvality o 205 percent je pre nás potvrdením, že prijaté opatrenia prinášajú výsledky. Predstavuje to tretí najvyšší nárast medzi verejnými vysokými školami na Slovensku. Ide o výsledok systematickej práce naprieč fakultami,“ uviedla rektorka SPU Klaudia Halászová.

Ako doplnila, celkové výsledky VER 2026 ukazujú, že kvalita vedy a umenia na slovenských verejných vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied vzrástla o 40 percent, pričom sa hodnotil aj spoločenský dosah výskumu a prínos pre prax. Do hodnotenia bolo zapojených približne 10.000 pracovníkov a posudzovalo sa 6750 výstupov v 28 oblastiach výskumu.
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