Experti Svetovej banky priblížili potreby zamestnávateľov v kraji

Prešov 11. októbra (TASR) – Viac ako 50 zástupcov podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií sa zúčastnilo na odbornej konferencii s názvom Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie a príprava v Prešovskom samosprávnom kraji. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ju zorganizoval v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Experti Svetovej banky počas nej predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Konferencia sa konala v stredu (10.10.) v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešov.



"Cieľom odbornej konferencie bolo prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní," uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačujú podľa jej slov trend smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho povolania a zručnosťami pre 21. storočie, ako sú napríklad schopnosť riešenia problémov, komunikácia v tíme, znalosť práce s počítačom. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia najlepšej praxe – spolupráce stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.



"V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných škôl reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce. Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu," vysvetlila Jeleňová.



PSK v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej cieľom, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný PSK, je adresná podpora menej rozvinutých, takzvaných 'dobiehajúcich' regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, je implementácia Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.