Exponáty v Múzeu TANAP-u chráni pred zárodkami tzv. fumigácia

Vysoké Tatry 11. novembra (TASR) - Súčasťou prác v rámci každoročnej údržby Múzea Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici je aj tzv. fumigácia. Tá exponáty svišťa vrchovského tatranského a všetky vystavované živočíchy, rastlinky či ďalšie predmety chráni pred zárodkami. Informovala o tom Správa TANAP-u s tým, že ide o druh dezinsekcie a deratizácie zároveň.



"Aerosolový prípravok účinkuje proti všetkým živým organizmom, predovšetkým ide o hmyz, prípadne larvy hmyzu, ale aj o ďalších škodcov," objasnila Správa TANAP-u. Kedysi bolo plynovanie omnoho agresívnejšie, využívali sa prípravky na báze kyanidu a iných vysoko jedovatých látok. Výskumníci museli dokonca upchávať škáry, pretože dym unikajúci cez prahy múzea mohol otráviť personál. "Fumigácia je dnes ekologizovaná, používajú sa menej jedovaté látky. V praxi pri plynovaní pracovníci firmy, ktorá má na túto činnosť osvedčenie, nastriekajú sprej do vitrín. Ďalšie predmety prikrývame plachtami, aby sa na nich prípravok čo najlepšie udržal," objasnili ochranári. Okrem expozície múzea sa podobným štýlom udržiavajú depozitáre a aj herbár, keďže tiež uchovávajú zbierkové predmety, ktoré môžu škodcovia napadnúť.



Tri dni budú exponáty naplno vystavené pôsobeniu prípravkov, v pondelok 14. novembra majú múzejníci v pláne vetranie a deň nato už budú expozície v Tatranskej Lomnici po dvojtýždňovej celkovej údržbe otvorené pre návštevníkov. "Vitríny by mali byť čo najdlhšie uzavreté, aby sa v nich prípravok zachoval a aby do nich nevletela či nevliezla žiadna 'neželaná návšteva'. No keďže sa k exponátom zamestnanci múzea potrebujú počas roka neraz dostať, ošetrujú zbierkové predmety priebežne aj jemnejšími a bežne dostupnými prípravkami," dodáva Správa TANAP-u.



Po znovuotvorení múzea si pre návštevníkov pripravili novinku v podobe diorámy venovanej podhoriu Tatier, v ktorej si svoje miesto nájde i vodný biotop. Ak všetko pôjde podľa plánov, hotová by mala byť do konca novembra.