Expozícia Múzea Vtedy v Prievidzi sa rozrástla o televízne štúdio

Prievidza 5. októbra (TASR) - Expozícia Múzea Vtedy v Galérii Jabloň v Prievidzi sa rozrástla o nové televízne štúdio zo 70. a 80. rokov minulého storočia a televíznu techniku. Kamery, pulty či televízne obrazovky získalo múzeum po niekoľkomesačnom úsilí. Štúdio niekdajšej televíznej relácie Kufr si návštevníci môžu v múzeu pozrieť od konca septembra.



"Priestory múzea doplnila expozícia televíznej techniky a televízne štúdio zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré používala československá televízia. Konkrétne, do Prievidze sa nám podarilo získať televízne štúdio z Prahy, v ktorom nahrávali reláciu Kufr s Pavlom Zedníčkom," povedal pre TASR Michal Dobiaš z Galérie Jabloň.



Múzeum Vtedy je podľa neho jediné na Slovensku, ktoré takúto expozíciu televíznej techniky má. Štúdio Dobiaš podľa svojich slov získal vďaka jeho priateľovi z Prachatíc. "Štúdio bolo po prevoze z československej televízie z Prahy zriadené na strednej škole vo Vimperku, škola potrebovala uvoľniť priestory, v ktorých bolo a nemohla ho už viac mať. Mali extrémne veľa ponúk od ľudí, ktorým ho mohli dať, nakoniec to padlo na Prievidzu. Dopomohli tomu i osobné vzťahy," spomenul.



Novú expozíciu prišli otvoriť i niekdajšie televízne hlásateľky a moderátorky Alena Heribanová a Soňa Müllerová, ktoré sprevádzal i Alfonz Šuran. Heribanová si podľa svojich slov váži, keď majú ľudia realizovateľné nápady, ktoré prinášajú radosť, poznanie i uspokojenie nielen regiónu, ale i celému Slovensku a možno i zahraničným turistom. "Televízia je úžasný fenomén, je o komunikácii, spájaní ľudí, vytváraní vzťahov," podotkla.



Druhou novou expozíciou je premietacia kabínka z kina s premietačkami zo 60. rokov minulého storočia, v budúcnosti k nim pribudne i staré kino.



Dobiaš verí, že si nová expozícia nájde svojich návštevníkov a návštevy do múzea pomôžu rozhýbať cestovný ruch na hornej Nitre. "Túto expozíciu a celé múzeum treba vnímať ako nadregionálne, nadnárodné. Naučili sa sem chodiť turisti, ktorí chodia do Bojníc kvôli zámku alebo zoologickej záhrade. A to je výborné," dodal Dobiaš.