Expozícia národnej galérie vo Zvolene je do odvolania zatvorená

Zvolen/Detva/Hriňová 10. marca (TASR) - Expozície a výstavy SNG na Zvolenskom zámku sú pre prevenciu pred nákazou novým koronavírusom uzatvorené až do odvolania. Na zámku sú zrušené aj všetky plánované podujatia na najbližšie týždne. TASR to povedala riaditeľka zvolenského pracoviska SNG Erika Trnková.



"V galérii vykonávame len neodkladné veci a nevyhnutné práce robí tiež naše digitalizačné pracovisko v Kapitánskom dome," uviedla pre TASR.







Z rovnakého dôvodu sú do 23. marca zrušené aj všetky akcie v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.



Zrušené je teda aj posedenie pri príležitosti MDŽ, ktoré sa malo konať 10. marca v dome kultúry a tiež výročná členská schôdza Denného centra č. 4, ktorá mala byť 11. marca v kultúrnom dome na Partizánskej ulici (v Chudobienci).



Z preventívnych dôvodov a za účelom zníženia rizika prenosu nákazy novým koronavírusom ruší verejné kultúrne podujatia, plánované na marec aj mesto Hriňová.



"Oznamujeme preto občanom, že festival Hriňovské dni divadla sa neuskutoční v pôvodnom marcovom termíne. Festival divadla a umenia po dohode so zástupcami OZ Hriňovské divadlo sa presúva na jesenný termín. Aj uvítanie novorodencov sa presúva na druhý polrok 2020. Rovnako sa na neurčito odkladá aj podujatie Karneval pre najmenších," píše sa na stránke mesta.