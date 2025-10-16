< sekcia Regióny
Expozícia Tekovského múzea Vodný mlyn Bohunice zmenila otvárací čas
Expozícia Vodný mlyn Bohunice je otvorená verejnosti od roku 1978.
Autor TASR
Levice 16. októbra (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach upozorňuje návštevníkov na skrátený otvárací čas vo vysunutej expozícii múzea Vodný mlyn v Bohuniciach. Od piatka 17. októbra bude expozícia otvorená pre verejnosť od 10.00 do 16.00 h, informovalo múzeum.
Expozícia Vodný mlyn Bohunice je otvorená verejnosti od roku 1978. Mlynárska usadlosť mlynára Pavla Turčana je technickou pamiatkou. Postavená bola koncom 19. storočia na samote pri potoku Sikenica v Štampošskej doline.
Obytnú časť mlyna tvorí kuchyňa, izba, komora a pivnica. Technická časť mlyna pozostáva z kolesovne na vrchný pohon, z mlynice s kompletnými mlecími zariadeniami a mlynským pôjdom. Zariadenie interiérov reprezentuje spôsob bývania majetnej remeselníckej vrstvy dedinského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia.
