Expozície a výstavy NMG v Lučenci už môžu obdivovať i nevidiaci

Lučenec 31. mája (TASR) – Už aj nevidiaci a slabozrakí môžu obdivovať stále expozície a výstavy v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci. Múzeum svoje priestory pre zdravotne znevýhodnených prispôsobilo vďaka projektu Búrame bariéry, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR i zriaďovateľ inštitúcie - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



Ako uviedla riaditeľka NMG Iveta Kaczarová, múzeum s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci spolupracuje už viac ako dve desaťročia. Spoločne organizovali viacero podujatí a aj každoročné keramické sympózium je pre nevidiacich prístupné hmatom. Aktuálnym zavŕšením spolupráce je práve projekt Búrame bariéry, ktorý nevidiacim a slabozrakým ponúka plnohodnotný zážitok z návštevy múzea.



Samotný projekt bol rozdelený do troch častí, prvotná spočívala vo vybudovaní vodiacej línie, ktorá osoby so zdravotným znevýhodnením dovedie od vstupu do múzea do jeho stálych expozícií.



"Ďalšou časťou je sprievodca v Braillovom písme, v ktorom sú základné informácie o expozícií múzea a jednotlivých výstavách. Zrealizované boli aj popisky v Braillovom písme k vybraným vzácnym zbierkovým predmetom múzea a digitálny sprievodca v slovenskom, maďarskom či anglickom jazyku," uviedol vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Zaujímavou súčasťou projektu je i plastická replika obrazu Volavka od Tivadara Kosztku Csontváryho, ktorého originál sa nachádza v zbierkovom fonde NMG. Vytvorenú repliku jedného z najznámejších obrazov autora môžu nevidiaci a slabozrakí ohmatať, a tak ho bližšie spoznať.



Projekt Búrame bariéry, ktorého rozpočet predstavoval približne 24.000 eur, finančne podporil sumou 12.000 eur i rezort kultúry. BBSK naň prispel sumou 10.500 eur, zvyšné prostriedky hradilo NMG.