Oravský Podzámok 10. januára (TASR) - Expozície Oravského múzea v minulom roku navštívilo 302.150 turistov. Predstavuje to nárast o osem percent oproti minulému roku 2023. Medzi najviac navštevované expozície múzea patrili Oravský hrad a Oravská lesná železnica. Oravské múzeum o tom informovalo na svojom webe.



Oravský hrad navštívilo 200.334 osôb a múzeum zaznamenalo nárast o 7,7 percenta. V porovnaní s rokom 2023 prišlo na Oravský hrad o 14.468 návštevníkov viac. Nezaostávala ani Oravská lesná železnica, ktorá previezla po úzkorozchodnej železnici 43.811 turistov.



Oravský hrad navštívilo 55,82 percenta turistov zo Slovenska, 15,4 percenta z Poľska, 3,78 percenta z Česka, 1,64 percenta z Maďarska a 23,36 percenta z iných národnosti. Na Oravskej lesnej železnici bolo najviac návštevníkov zo Slovenska 51,91 percenta, Česi tvorili 6,6 percenta, Poliaci 4,77 percenta a 36,72 percenta boli iné národnosti.



Oravské múzeum má v správe aj literárne expozície, ako expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava, Florinov dom, Pamätný dom Martina Kukučína, Čaplovičovu knižnicu, Hviezdoslavovu hájovňu, expozíciu Mila Urbana, ktoré spolu navštívilo 20.539 návštevníkov. V Múzeu oravskej dediny v Zuberci sa nachádza expozícia Oravské zemianstvo a zaznamenaná bola návštevnosť 37.466 turistov.



"Rok 2024 bol pre múzeum veľmi pozitívny, prekročili sme hranicu v návštevnosti na Oravskom hrade 200.000, a to sa nám podarilo po prvý raz od roku 2008. Teším sa z toho, že do múzea prichádza čoraz viac turistov zo Slovenska, ale nezaostávajú ani turisti zo zahraničia. Tieto čísla nás zaväzujú k tomu, aby poskytované služby a marketingové aktivity boli na vysokej úrovni a dosahovali patričnú kvalitu," priblížila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková s tým, že pripravujú pre návštevníkov bohatý a zaujímavý program aj v tomto kalendárnom roku.