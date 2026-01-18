< sekcia Regióny
Expozície Oravského múzea v roku 2025 navštívilo 303.236 turistov
Autor TASR
Oravský Podzámok 18. januára (TASR) - Expozície Oravského múzea v roku 2025 navštívilo 303.236 turistov. V porovnaní s rokom 2024 to bolo o 1086 návštevníkov viac. Medzi najvyhľadávanejšie expozície patrili Oravský hrad, ktorý navštívil rekordný počet 209.407 turistov, a Oravská lesná železnica, ktorú navštívilo 42.978 turistov. Expozíciu Zemianska kúria v Múzeu oravskej dediny v Zuberci navštívilo 30.671 návštevníkov. Oravské múzeum o tom informovalo na webe.
Podľa národnosti Oravský hrad navštevovali najviac Slováci, konkrétne tvorili 50,46 percenta z celkového počtu turistov. Za nimi nasledovali Poliaci, ktorí tvorili 17,26 percenta, Česi 2,96 percenta, Maďari 1,82 percenta a 27,5 percenta tvorili návštevníci iných národností. Na Oravskej lesnej železnici tvorili Slováci 42,33 percenta, Poliaci 8,37 percenta, Česi 7,98 percenta a návštevníci iných národností 41,32 percenta z celkového počtu.
Najvyššiu návštevnosť Oravské múzeum zaznamenalo v prázdninovom období v mesiacoch júl a august, až 54,24 percenta z celkovej ročnej návštevnosti Oravského múzea. „Na Oravskom hrade sme prekonali rekord v návštevnosti za jeden deň, keď v nedeľu 17. augusta 2025 navštívilo Oravský hrad až 3179 návštevníkov, čo v histórii ešte hrad nikdy nemal,“ podotkla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Oravské múzeum má v správe aj literárne expozície, ako je expozícia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Čaplovičova knižnica, Florinov dom, pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavova hájovňa a expozícia Život a dielo Mila Urbana pod Babou horou. Tieto expozície navštívilo spolu 20.180 návštevníkov.
„Vysoká návštevnosť je pre múzeum veľký záväzok a aj motivácia pre skvalitňovanie služieb. V novej sezóne sme sa zamerali na podujatia a ich kvalitu a do ponuky sme zaradili také programy, ktoré budú lákadlom pre návštevníkov. Chceme, aby múzeum zostalo naďalej atraktívnym a vyhľadávaným turistickým cieľom pre domácich, ale aj zahraničných turistov,“ dodala Jagnešáková.
