Expozíciu Balneologického múzea I. Wintera doplnili kútne plachty

Piešťany 28. marca (TASR) - Stálu expozíciu Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch aktuálne doplnila nová časť venovaná kútnym plachtám. Súbor 77 plachiet a odevných textílií pochádza z pozostalosti zberateľa Kornela Duffeka, vznikal od novembra 1969. Jeho vystavenie podporil grantový systém Fondu na podporu umenia, informoval o tom riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



Kútne plachy sa v ľudovej kultúre používali na oddelenie šestonedieľok od ostatnej domácnosti do konca 19. storočia. Získané exponáty, ktoré venovala múzeum rodina zberateľa, sú podľa odhadov staré okolo 120 až 180 rokov. Zbierku dopĺňajú aj vložky do nich, plachty do dažďa, návliečky na podušku a obrusy. Niektoré kútnice boli sekundárne používané na zakrývanie postelí alebo truhiel.



"Expozícia je rozšírená o dávnejšie získané predmety z našej etnologickej zbierky, menšie veci, týkajúce sa tematiky narodenia dieťaťa. Ide napríklad o sakrálne obrázky s motívom Madony s dieťaťom, formy na pečenie koláča v tvare bábätka, zavinutého v perinke," uviedol Krupa.



Prezentovaný je aj majolikový radostník, soška ženy v dobovom kostýme zo západného Slovenska z prvej polovice 19. storočia, do ktorého sa na krste vyberali peniaze, či detské oblečenie a súbor predmetov z pozostalosti pôrodnej asistentky Kataríny Štefankovej z Trebatíc. "V čiernej koženej taške boli uložené predmety, ktoré používala pri svojej práci. Vystavujeme pomôcky na dojčenie, váhu na váženie novorodeniatok, diplom z kurzu pôrodných asistentiek z roku 1912 v Užhorode, Knihu zápisov narodených v Trebaticiach a okolí v rokoch 1912 – 1923, pracovnú zásteru a unikátnu Uhorskú babskú knihu pre diplomované baby, vydanú v Budapešti v roku 1903," opísal Krupa.



Expozícia je doplnená figurínou krstnej matky v sviatočnom odeve, nesúcej dieťa prikryté krstovou dečkou z krstu. Druhá znázorňuje obyčaj "nosenia do kúta", známu ešte v 50. rokoch 20. storočia. Expozíciu dotvárajú reprodukcie historických fotografií. "Skupinám návštevníkov, predovšetkým spomedzi žiakov a študentov, približujeme danú problematiku komentovanými prehliadkami," informoval riaditeľ.