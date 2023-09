Expozíciu dejín v Liptovskom múzeu doplnili o digitálne prvky

Ružomberok 25. septembra (TASR) - Stálu expozíciu stredovekých a novovekých dejín v Liptovskom múzeu v Ružomberku modernizujú. Doplnili ju o digitálne a vzdelávacie smart prvky. Ako uviedol riaditeľ múzea na základe poverenia Rastislav Molda, expozícia sa stane ešte atraktívnejšou pre návštevníkov.



"Vďaka novým prvkom dokážeme návštevníkom prezentovať aj to, čo sa nám do vitrín nezmestilo. Čo je dôležité, sú postavené na tom, aby návštevníkov vzdelávali," priblížil Molda.



Dodal, že zaujímavou novinkou expozície bude digitálny obraz Jána Korvína, ktorý predstaví svoj životný príbeh. Súčasťou projektu bude aj digitálny sprievodca expozíciou a pribudne projekčná vitrína.



Pre návštevníkov bude tiež k dispozícii digitálna projekcia pamiatok Liptova zameraná na gotické a barokové sakrálne pamiatky. Chcú prezentovať to, čo návštevníci už nemôžu vidieť z oblasti zatopenej Liptovskej Mary. "Naučia sa tiež rozoznávať barokové a gotické umenie," načrtol poverený riaditeľ.