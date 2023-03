Expozíciu Múzea školstva a pedagogiky plánujú otvoriť na jar 2024

Bratislava 10. marca (TASR) – Expozíciu Múzea školstva a pedagogiky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktoré sa koncom roka 2019 presťahovalo z mestskej časti Petržalka, by mohli otvoriť začiatkom budúceho roka alebo na jar 2024. Pre TASR to potvrdila riaditeľka múzea Martina Kočí.



"Aktuálne sa začalo obstarávanie na realizáciu expozície. Máme urobený projekt a teraz by mala nastať realizačná fáza, ktorá je v procese," priblížila. Ak pôjde podľa jej slov všetko hladko, do konca roka by mohla byť expozícia v budove bývalej základnej školy v Devínskej Novej Vsi postavená. Venovať sa bude vývoju školstva na Slovensku od najstarších čias až do roku 1989. V roku 2024 by teda múzeum malo byť pripravené privítať aj širokú verejnosť. Návštevníci v expozícii múzea podľa Kočí uvidia napríklad vývoj vysvedčení, učebných pomôcok či učebníc.



Kočí skonštatovala, že v uplynulom období sa realizovali práce, ktoré nie je navonok vidieť. Obsahovo aj architektonicky bol pripravený projekt expozície. Pracovníkom sa podarilo vybaviť štyri nové špecializované depozitáre pre rozsiahly, takmer 50.000 zbierkový fond múzea, vybaliť a odborne do nich uložiť zbierkové predmety podľa ich druhu či jednotlivých zbierok. Sprevádzkovali tiež reštaurátorskú dielňu, čím sa podmienky ochrany školských pamiatok zvýšili. Situáciu so skorším otvorením múzea skomplikovali podľa slov riaditeľky viaceré udalosti, či už išlo o pandémiu ochorenia COVID-19, ale najmä zdĺhavé administratívne procesy.



"Keďže múzeum je už veľmi dlho zatvorené, nechceli sme stratiť kontakt so školami, ktoré nás pravidelne so žiakmi navštevovali. Rozhodli sme sa preto od januára ponúkať pre ne vzdelávacie programy v nových priestoroch na múzejnú pedagogiku," priblížila pre TASR múzejná pedagogička Zuzana Kunšteková. Programy sú určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl a pre deti materských škôl v predškolskom veku. Ponuku programov bude múzeum postupne rozširovať aj pre ďalšie vekové skupiny.



Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva na Slovensku. Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Aj napriek tomu, že múzeum je stále pre verejnosť zatvorené, postupne sa rozbiehajú prvé jednorazové podujatia pre verejnosť a vzdelávacie programy pre organizované školské skupiny žiakov.