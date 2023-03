Expozíciu Múzea SNP Banskej Bystrici v apríli zatvoria pre obnovu

Banská Bystrica 29. marca (TASR) – Hlavná expozícia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici bude od 3. apríla do konca mesiaca zatvorená. Ako pre TASR uviedol vedúci úseku marketingu, propagácie a IT Dalibor Lesník, dôvodom sú rekonštrukčné práce týkajúce sa Otvoreného depozitára (OD), projektu, na ktorý múzejníci získali takmer milión eur z grantov EHP a Nórska.



OD zbierkových predmetov vzniká v bývalých administratívnych priestoroch Múzea SNP a s jeho budovaním sa začalo už vlani na jeseň. V apríli je v pláne kompletná obnova rozvodov elektrickej energie, ktorá zasiahne aj iné časti múzea. Podľa Lesníka je práve teraz vhodný čas, pretože od mája už začína hlavná sezóna.



OD na celkovej ploche s výmerou zhruba 267 štvorcových metrov bude pozostávať z troch častí. Vo výstavnom presklenom depozitári ako súčasti prehliadky múzea návštevník uvidí nielen predmety vystavené v expozícii, ale aj tie uložené v depozitári. Informácie o nich bude môcť získať prostredníctvom moderných technológií a RFID kódov. Otvorené konzervátorské laboratórium zasa umožní návštevníkom sledovať prácu reštaurátorov, konzervátorov a kurátorov v presklených pracoviskách. V prípade záujmu im odborný personál poskytne konzultácie, prípadne priamo ukážky konzervátorských zásahov. Študijný depozitár je určený pre odbornú verejnosť, externých bádateľov, zberateľov či študentov.



"Cieľom projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou a príťažlivejšou formou s novým stavebným i technologickým prevedením. Múzejné predmety už nebudú len tradične vystavené vo vitrínach, ale ich príbeh vyrozprávajú nové technológie," zdôraznil Lesník s tým, že návštevníci spoznajú asi 15.000 zbierkových predmetov z ich depozitára, ktoré doteraz nevideli.



Nové priestory OD by mali verejnosti sprístupniť najneskôr na jar budúceho roka.