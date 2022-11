Expozíciu tatranskej prírody ochranári úspešne zazimovali

Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Expozíciu tatranskej prírody vo Vysokých Tatrách sa ochranárom nedávno podarilo úspešne zazimovať. Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej stránke uviedla, že semená rastlín sú už v črepníkoch.



"Zimu už tradične prežijú v pareniskách. Pred vrtochmi počasia ich ochránia sklíčka, ktoré zabránia predovšetkým ich vyplaveniu zo zeme pri výdatných dažďoch. Sneh a mráz im neprekážajú. Práve naopak. Semienka potrebujú, aby premrzli, presne tak, ako v prírode," objasnila Správa TANAP-u.



V provizórnych skleníkoch prečkajú až do jari. Vtedy zo zeme vyrastú prvé lístky a kolobeh starostlivosti ochranárov pokračuje ďalej. Zamestnanci botanickej záhrady rastliny rozsadia, aby mali dostatok miesta, chrániť ich musia aj pred ostrým jarným slnkom. Keď nadíde ten správny čas, rastliny presadia do jednotlivých alpín, vybrané druhy si počas sezóny môžu návštevníci expozície dokonca aj kúpiť. "Semienka vysievame s tým zámerom, aby sme rastlinky mohli vysadiť v záhrade. Prvoradé je totiž zachovanie genofondu, na predaj ponúkame len prebytky," upozornila vedúca expozície Janka Černická.



Dodala, že časť vyzbieraných semienok pravidelne putuje spod Tatier do sveta, a to vďaka programu medzinárodnej výmeny semien, do ktorého je zapojená aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na zozname, z ktorého si môže vyberať približne 350 spolupracujúcich subjektov, sa v roku 2022 ocitlo celkovo 246 vzoriek semien, z nich 58 pochádzalo práve z Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.