Expozitúra Bratislava V už funguje v normálnom pracovnom režime

Bratislava 15. februára (TASR) – Expozitúra mestskej polície Bratislava V, do pôsobnosti ktorej patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo, pracuje od pondelka v normálnom režime. TASR o tom informoval hovorca mestskej polície Peter Pleva.



"Na základe zlepšenej zdravotnej situácie a priebežného testovania pracovníkov na výskyt ochorenia COVID-19 formou PCR testov v týchto dňoch zvýšená pozitivita nebola preukázaná a po skončení sa karantény sa príslušníci z tejto expozitúry opäť vrátili do ulíc piateho Bratislavského okresu," priblížil Pleva.



Expozitúra bola v dôsledku karanténnych opatrení v tzv. špeciálnom režime od 5. februára. Výkon služby v mestských častiach, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, zabezpečovali hliadky z ostatných expozitúr a zásahová jednotka.