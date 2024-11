R. Schuster daroval trenčianskej krajskej knižnici 15 nových kníh

Trenčín 7. novembra (TASR) - Knižničný fond Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne obohatilo 15 nových kníh, ktoré vyšli z tvorby alebo boli napísané o exprezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi Schusterovi. Knižnici ich odovzdal osobne. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.



"Považoval som si za česť dať do krajských knižníc moje knihy, ktoré vyšli v posledných rokoch. Jednu časť som už všetkým krajským knižniciam odovzdal. Moje knihy sa kúpiť nedajú, nepíšem ich za honorár, ale zadarmo. Tak som sa rozhodol, že ich darujem knižniciam pre ľudí, ktorí o ne prejavia záujem, aby mali možnosť prečítať si ich," povedal Schuster.



Medzi darovanými knihami nechýbali tituly o jeho expedícii z Brazílie, knihy o cestách za talianskym umením či cestopisy približujúce život ľadových medveďov v kanadskom národnom parku. Čitatelia sa však dozvedia aj o prvej Prezidentskej knižnici v Košiciach.



Schuster napísal viac ako 50 kníh a množstvo scenárov k dokumentárnym a publicistickým filmom. Z kníh, ktoré nie sú dostupné v kníhkupectvách, mal radosť aj riaditeľ Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Peter Martinák.



"Trenčianska knižnica obsahuje viac ako 200.000 zväzkov kníh a určite v tomto fonde veľmi radi nájdeme miesto aj týmto knižným darom od pána prezidenta. Je to exkluzivita, pán prezident je už na literárnom poli etablovaná osobnosť, v knižnici od neho máme päť kníh - beletrií a cestopisov. Nie každý deň vám knižky venuje bývalý prezident, o to viac si tento dar ceníme," doplnil Martinák.