< sekcia Regióny
Exprezident R. Schuster predstavil knihy Moje milované Košice I a II
Knihy sú jeho osobným vyznaním rodnému mestu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 26. novembra (TASR) - Exprezident Rudolf Schuster vo štvrtok v Národnom divadle v Košiciach uviedol do života svoje knihy Moje milované Košice I a Moje milované Košice II, spoločne s primátorom Košíc Ladislavom Lörincom a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom.
Knihy sú jeho osobným vyznaním rodnému mestu. Približuje v nich Košice tak, ako ich poznal a formoval, pričom čitateľom prináša aj doposiaľ nezverejnené skutočnosti o kľúčových udalostiach z obdobia jeho pôsobenia v riadiacich štruktúrach mesta.
„Cítil som povinnosť zachytiť časť môjho života, keď som tu 21 rokov pôsobil priamo v meste. To znamená národné výbory v starom režime a potom v samospráve po nežnej revolúcii,“ uviedla bývala hlavá štátu.
Prezident zároveň dodal, že sa počas písania opieral o svoje dokumenty z osobného archívu. „Mám aj zo starého režimu všetko nahraté, čo som povedal v rozhlase, v televízii, nič som nevymazal,“ zdôraznil. Vyjadril aj vďaku, že mohol v publikáciách použiť fotografie TASR. Doplnil, že knihy sa nebudú predávať, ale poputujú do knižníc po celom Slovensku.
Knihy sú jeho osobným vyznaním rodnému mestu. Približuje v nich Košice tak, ako ich poznal a formoval, pričom čitateľom prináša aj doposiaľ nezverejnené skutočnosti o kľúčových udalostiach z obdobia jeho pôsobenia v riadiacich štruktúrach mesta.
„Cítil som povinnosť zachytiť časť môjho života, keď som tu 21 rokov pôsobil priamo v meste. To znamená národné výbory v starom režime a potom v samospráve po nežnej revolúcii,“ uviedla bývala hlavá štátu.
Prezident zároveň dodal, že sa počas písania opieral o svoje dokumenty z osobného archívu. „Mám aj zo starého režimu všetko nahraté, čo som povedal v rozhlase, v televízii, nič som nevymazal,“ zdôraznil. Vyjadril aj vďaku, že mohol v publikáciách použiť fotografie TASR. Doplnil, že knihy sa nebudú predávať, ale poputujú do knižníc po celom Slovensku.