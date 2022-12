Exprimátorovi Detvy za nevyčerpanú dovolenku vyplatia 9436 eur

Detva 27. decembra (TASR) – Bývalému primátorovi Detvy Jánovi Šufliarskému za nevyčerpanú dovolenku vyplatia 9436 eur. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že je to 19 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 a 25 dní za tento rok. Pripomenul, že má nárok i na päťmesačné odstupné 23.569 eur. Mesto Detva má po viac ako 20 rokoch zmenu na tomto poste, po jesenných komunálnych voľbách Šufliarského vystriedal Branislav Baran.



Nárok na náhradu platu má však primátor len po splnení niekoľkých podmienok. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Jednou z nich je, že primátor nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku, čo je v tomto prípade dovolenka z roku 2021. Podľa Kaliňáka však na to musia byť dôvody ako choroba alebo ošetrovanie člena rodiny. Ďalšími podmienkami sú, že primátorovi nárok na dovolenku vznikol a o jej preplatení rozhodlo mestské zastupiteľstvo. "Za rok 2022 majú nárok na preplatenie dovolenky primátori, ktorí už nekandidovali alebo neboli opätovne zvolení do tejto funkcie," spresnil. Dodal, že dovolenku má, tak, ako všetci zamestnanci, aj šéf mesta čerpať priebežne počas roka.



Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška konštatoval, že bývalá zvolenská primátorka Lenka Balkovičová mala ku dňu svojho odchodu z funkcie vyčerpané všetky dni dovolenky. "K prípadnému preplateniu zostávajúcej dovolenky tak nemohlo prísť," zdôraznil. Odstupné platí primátorke podľa Kaliňáka automaticky podľa počtu volebných období, ktoré viedla samosprávu. "Presne tak, ako na všetkých ostatných primátorov, ktorým zanikol ich mandát," informoval Svatuška. Zvolen má po jesenných komunálnych voľbách nového primátora, ktorým je Vladimír Maňka.