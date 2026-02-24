< sekcia Regióny
Exreprezentant Kamil K. čelí obžalobe pre týranie blízkej osoby
Trnava 24. februára (TASR) - Na Okresnom súde Trnava sa v utorok začal súdny proces s bývalým futbalovým reprezentantom SR Kamilom K. Čelí obžalobe podanej pre zločin týrania blízkej osoby. Trvá na svojej nevine.
Zistené skutočnosti podľa prokurátorky nasvedčujú tomu, že Kamil K. počas života v spoločnej domácnosti spôsoboval vtedajšej manželke fyzické a psychické utrpenie. Podľa obžaloby k tomu malo dochádzať aj v súvislosti s požívaním alkoholu. V máji 2019 mala poškodená utrpieť ľahké zranenia a vyhľadať lekárske ošetrenie.
Obžaloba nie je podľa advokáta Martina Palkoviča dôvodná. „Už v prípravnom konaní boli zabezpečené také dôkazy, ktoré vyvracajú to, že by obžalovaný spáchal skutok, pre ktorý je voči nemu vedené trestné stíhanie,“ zdôraznil. Poukázal pritom na znalecké posudky a odborné vyjadrenie.
Kamil K. trvá na svojej nevine, počas pojednávania tvrdil, že poškodenú nikdy nenapadol. Odmieta, že by požíval alkohol. Ozrejmil, že v apríli 2020 inicioval rozvodové konanie. Na vtedajšiu manželku podľa vlastných slov podal v minulosti aj trestné oznámenie.
Poškodená na utorkovom hlavnom pojednávaní povedala, že až do uzavretia manželstva bol k nej obžalovaný milý a pozorný. Nič podľa jej slov nenasvedčovalo tomu, čo sa malo diať neskôr. Poškodená povedala, že za neúspechy v profesionálnej kariére bola podľa obžalovaného na vine vždy ona.
