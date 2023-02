Externý defibrilátor pribudol v Poprade aj pri centre voľného času

Poprad 23. februára (TASR) - Automatický externý defibrilátor (AED) pribudol v Poprade aj pri centre voľného času na Ulici Mládeže. Informovala o tom radnica s tým, že dohromady ich je v meste už 19.



"Sme prvé mesto na Slovensku, ktoré sa tejto problematike venuje komplexne a dlhodobo. Začali sme už pred 14 rokmi, keď sme umiestnili do niektorých mestských zariadení tieto život zachraňujúce prístroje, a to na zimný štadión, do Arény Poprad a na mestský úrad. Som rád, že sa nám ich počet podarilo zvýšiť a rozmiestniť ich vo viacerých častiach mesta," uviedol popradský primátor Anton Danko.



Defibrilátory sú k dispozícii v centre, na športoviskách a v každej mestskej časti. Takýto počet verejne prístupných defibrilátorov v inom porovnateľne veľkom meste na Slovensku podľa Danka nie je. Prístroje sú priamo napojené na mestskú políciu, ktorá automaticky dostane informáciu, keď sa AED otvorí. Následne môže hneď vyslať hliadku. AED dokážu ovládať aj laici, stačí ho otvoriť, stlačiť gombík a prístroj človeka priamo navedie, ako má postupovať. Životnosť batérie je približne päť rokov a defibrilátor je schopný vydať 5000 výbojov. Po každom použití je potrebné len vymeniť elektródy.



Počas minulého roka sa podarilo občianskemu združeniu (OZ) Záchrana umiestniť na rôzne miesta 45 automatických externých defibrilátorov. Predseda združenia František Majerský uviedol, že doposiaľ ich distribuovali už viac ako 300. "Naša aktivita bude pokračovať aj ďalej, pretože nám chýba na Slovensku ešte 3000 takýto verejných defibrilátorov," skonštatoval.



V tomto roku už umiestnili AED v obci Vlkovce neďaleko Kežmarku a v najbližšom období bude OZ distribuovať ďalších 22 verejných defibrilátorov v rámci celého Slovenska. "Taký zaujímavý a aj veľmi motivujúci prípad sa stal len nedávno, keď záchranárka Janka Šepeľová vyhlásila verejnú zbierku na kúpu AED do obce Brekov v okrese Humenné. Hneď na druhý deň, ako ho umiestnili a zaregistrovali do systému, defibrilátor aj sama použila a zachránila tak život pacienta," upozornil Majerský. Počty ľudí, ktorým AED zachránili život, sa podľa neho každoročne zvyšujú. Cieľom združenia je, aby bol takýto prístroj v každej obci a každom meste na Slovensku.