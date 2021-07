Banská Bystrica spustí odpočet olympijského festivalu mládeže

Banská Bystrica 15. júla (TASR) – V sobotu 24. júla začnú organizátori Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica odpočítavať rok do začiatku podujatia. Pri tejto príležitosti predstavia maskota podujatia a verejnosti ukážu malú ochutnávku toho, čo návštevníkov EYOF čaká o rok vo fanúšikovských zónach.



„Popoludnie v sobotu 24. júla sa bude v centre Banskej Bystrice niesť v znamení EYOF. Mesto ho bude hostiť od 24. do 30. júla 2022. Rok pred podujatím sa Námestie Slovenského národného povstania premení od 15.00 h do 22.00 h na festivalové pódium. Pripravené sú tri samostatné koncerty, na ktorých vystúpia populárna skupina Hex, medzi deťmi veľmi obľúbená Fíha Tralala a Dychová hudba Ministerstva vnútra SR, ktorá si pripravila zmes populárnych a filmových skladieb v netradičnom prevedení. Na oslave začiatku odpočítavania jedného roka do EYOF 2022 Banská Bystrica si nájdu svoj program predstavitelia najmladšej, mladej, strednej i staršej generácie. Návštevníci podujatia bližšie spoznajú Európsky olympijský festival mládeže, budú si však môcť aj zašportovať," uviedli organizátori v oficiálnej tlačovej správe.



„Snažíme sa byť zodpovední a z preventívnych protipandemických opatrení pripravujeme koncertný program v troch blokoch. Na každý z nich bude k dispozícii po tisíc vstupeniek, ktoré môžu záujemcovia zdarma získať v lotérii prostredníctvom vyplnených formulárov na facebookovej stránke EYOF 2022 Banská Bystrica. Mysleli sme na všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Veríme, že programom potešíme Banskobystričanov a úspešne odštartujeme záverečný rok príprav podujatia," povedal marketingový riaditeľ EYOF 2022 Banská Bystrica Lukáš Donoval.



Hlavným bodom bude oficiálne predstavenie maskota EYOF, ktorý vzišiel z vlaňajšej veľkej výtvarnej súťaže. Porota vyberala zo stovák návrhov od mladých i starších ľudí z celého Slovenska. Maskot spustí aj odpočítavanie jedného roka do začiatku podujatia, odpočítavací časomer bude následne umiestnený v nákupnom centre Europa SC. Vyvrcholením popoludnia bude veľký ohňostroj.



„Súčasťou EYOF 2022 budú aj fanúšikovské zóny, v ktorých bude každý deň od 24. do 30. júla 2022 bohatý sprievodný program pre obyvateľov a návštevníkov mesta a celého regiónu. Rok pred podujatím chceme prezentovať Banskobystričanom malú ochutnávku z toho, čo ich čaká ďalšie leto," dodal Donoval.



Súčasťou podujatia k jednému roku do EYOF bude aj stánok, v ktorom organizátori predstavia svoj dobrovoľnícky program. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať priamo na podujatí, alebo aj v súčasnosti prostredníctvom webu www.eyof2022.com.