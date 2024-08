Zoskupenie Rába-Dunaj-Váh vyhlási novú výzvu pre malé projekty

Trnava 15. augusta (TASR) - Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh vyhlási v septembri novú výzvu z Fondu malých projektov v sume 1,45 milióna eur. V uplynulom období bol najväčší záujem o finančné prostriedky na organizovanie festivalov a kultúrnych podujatí, veľké množstvo žiadostí sa týkalo aj športových podujatí, ako aj odborných konferencií a programov. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a spolupredseda zoskupenia Jozef Viskupič.



Fond považuje za silný nástroj pre rozvoj obcí a dlhodobej cezhraničnej kooperácie. "Spoločne, naprieč krajmi aj krajinami, vytvárame a rozvíjame dlhodobé partnerstvá na miestnej úrovni, ktoré prinášajú výsledky," priblížil Viskupič. Súčasťou EZÚS Rába-Dunaj-Váh je šesť regiónov na slovensko-maďarskom pohraničí. Zoskupenie tvorí Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, na území Maďarska sú to župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom a Pest.



Finančné prostriedky z fondu sú určené na podporu podujatí, napríklad kultúrnych či športových, detských táborov alebo konferencií. "Medzi našimi žiadateľmi sú obce, neziskovky, cirkvi, školy. Nikoho neobmedzujeme. Nemôžu žiadať jedine podnikateľské subjekty," uviedla výkonná riaditeľka EZÚS Rába-Dunaj-Váh Ema Vasiová. V roku 2023 z Fondu malých projektov rozdelili 1,45 milióna eur medzi 78 schválených projektov. Fond je implementovaný v rámci prioritných osí Programu spolupráce Interreg VI-A Slovenská republika - Maďarsko.



"Pracujeme aj na regionálnom akčnom pláne pre cestovný ruch, ktorého cieľom má byť nielen podpora, ale aj sieťovanie a integrácia poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu. Aktívne sa plánujeme zapájať do ďalších výziev a byť maximálne efektívni pri čerpaní európskych zdrojov," priblížila Vasiová.



Vo štvrtok sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo zhromaždenie EZÚS Rába-Dunaj-Váh. V rámci rokovania sa uskutočnila voľba predsedníctva, pričom predsedom zoskupenia sa stal György Popovics zo župy Komárom-Esztergom. Témou zasadnutia bola aj správa o činnosti, o priebehu implementácie projektov, ako aj pripravovaná nová výzva na predkladanie žiadostí z Fondu malých projektov. "Bol by som rád, keby sme naďalej získavali finančné prostriedky pre naše regióny," povedal Popovics.