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EZÚS Vihorlat otvorí možnosti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem KSK aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Zakarpatská oblastná rada.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - Cezhraničnú spoluprácu medzi východom Slovenska a Ukrajinou posilní Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Vihorlat. Jeho založenie v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).
Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem KSK aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Zakarpatská oblastná rada. Vytvoriť má platformu na spoločnú realizáciu rozvojových projektov v oblastiach dopravy, infraštruktúry, hospodárstva, cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania či krízového riadenia. Zároveň umožní efektívnejšie využívať finančné prostriedky z európskych programov určených na podporu cezhraničnej spolupráce.
Vznik EZÚS so sídlom v Prešove nadväzuje na dlhodobé partnerstvá slovenských a ukrajinských regiónov a predstavuje významný krok k rozvoju karpatského pohraničia aj k zapojeniu Slovenska do obnovy Ukrajiny. Na zdroje pre projekty bude využívať programy spolupráce, programy Európskej únie, ako aj iné medzinárodné iniciatívy a podporné nástroje.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku to umožní lepší manažment projektov z programu cezhraničnej spolupráce Interreg. „Nenavyšuje sa objem finančných prostriedkov, ktorý je na tieto účely. Čiže, v prvom rade pôjde o zlepšenie komunikácie so všetkými partnermi a zefektívnenie celej práce a predkladanie možno kvalitnejších projektov,“ povedal.
Schválenie založenia EZÚS Vihorlat privítal Eduard Buraš, ktorý je od mája poradcom prezidenta Ukrajinského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (ULIE) Anatolija Kinacha pre ekonomickú, hospodársku a investičnú spoluprácu medzi Ukrajinou a SR. EZÚS je podľa neho nástrojom na čerpanie aj nových zdrojov z EÚ pre rozvoj prihraničných regiónov.
„EZÚS otvára priamu linku k európskym nie miliónom - miliardám na obnovu a cezhraničnú spoluprácu,“ povedal pre TASR. Za historický míľnik považuje vznik prvého slovensko-ukrajinského európskeho združenia územnej spolupráce a druhého v rámci krajín EÚ s Ukrajinou, keďže prvé funguje od roku 2015 medzi Zakarpatskou oblasťou a maďarským regiónom. „EZÚS ponúka prístup k informáciám a k viacerým špecifickým európskym fondom, ktoré majú za cieľ zlepšiť cezhraničnú spoluprácu,“ uviedol Buraš s tým, že pôjde aj o využitie veľkých príležitostí v rámci povojnovej obnovy Ukrajiny.
Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú okrem KSK aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Zakarpatská oblastná rada. Vytvoriť má platformu na spoločnú realizáciu rozvojových projektov v oblastiach dopravy, infraštruktúry, hospodárstva, cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania či krízového riadenia. Zároveň umožní efektívnejšie využívať finančné prostriedky z európskych programov určených na podporu cezhraničnej spolupráce.
Vznik EZÚS so sídlom v Prešove nadväzuje na dlhodobé partnerstvá slovenských a ukrajinských regiónov a predstavuje významný krok k rozvoju karpatského pohraničia aj k zapojeniu Slovenska do obnovy Ukrajiny. Na zdroje pre projekty bude využívať programy spolupráce, programy Európskej únie, ako aj iné medzinárodné iniciatívy a podporné nástroje.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku to umožní lepší manažment projektov z programu cezhraničnej spolupráce Interreg. „Nenavyšuje sa objem finančných prostriedkov, ktorý je na tieto účely. Čiže, v prvom rade pôjde o zlepšenie komunikácie so všetkými partnermi a zefektívnenie celej práce a predkladanie možno kvalitnejších projektov,“ povedal.
Schválenie založenia EZÚS Vihorlat privítal Eduard Buraš, ktorý je od mája poradcom prezidenta Ukrajinského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (ULIE) Anatolija Kinacha pre ekonomickú, hospodársku a investičnú spoluprácu medzi Ukrajinou a SR. EZÚS je podľa neho nástrojom na čerpanie aj nových zdrojov z EÚ pre rozvoj prihraničných regiónov.
„EZÚS otvára priamu linku k európskym nie miliónom - miliardám na obnovu a cezhraničnú spoluprácu,“ povedal pre TASR. Za historický míľnik považuje vznik prvého slovensko-ukrajinského európskeho združenia územnej spolupráce a druhého v rámci krajín EÚ s Ukrajinou, keďže prvé funguje od roku 2015 medzi Zakarpatskou oblasťou a maďarským regiónom. „EZÚS ponúka prístup k informáciám a k viacerým špecifickým európskym fondom, ktoré majú za cieľ zlepšiť cezhraničnú spoluprácu,“ uviedol Buraš s tým, že pôjde aj o využitie veľkých príležitostí v rámci povojnovej obnovy Ukrajiny.