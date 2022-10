F. Drozd: Žilinský kraj dlhodobo nepracuje efektívne v prospech ľudí

Žilina 20. októbra (TASR) - Kandidátom na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za ĽSNS je František Drozd. Žilinský kraj podľa jeho slov dlhodobo nepracuje systematicky a efektívne v prospech ľudí. V prípade zvolenia sa chce venovať najmä doprave a zdravotníctvu, avšak, ako dodal, nie na úkor ďalších oblastí. Rozhovor s Františkom Drozdom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu ŽSK?-



Jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať, je, že som sa už naďalej nemohol nečinne pozerať na to, akým spôsobom je ŽSK riadený. A to netvrdím len vo vzťahu k súčasnej predsedníčke. ŽSK dlhodobo nepracuje systematicky a efektívne v prospech ľudí. Následky tohto neprofesionálneho konania sme potom mohli zažiť na vlastnej koži pri uzávere mostov, keď mnohí obyvatelia regiónu museli vykonávať obchádzky dokonca aj cez nespevnené cesty či lúky. O nič lepšia situácia nie je ani v zdravotníctve, kde chýbajú mnohí špecialisti. Súčasná predsedníčka sa nedokázala ani vzoprieť vláde pri reforme nemocníc, za čo si vyslúžila veľkú kritiku aj z radov zdravotníkov. Rušenie či transformácia nemocníc môže mnohým skomplikovať dostupnú zdravotnú starostlivosť. Celá táto situácia ma prinútila konať a kandidovať na post predsedu ŽSK.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Celý svoj život som prežil v Žilinskom kraji. Viem preto posúdiť, v akom stave sa dnes nachádzame. Najväčšie negatíva vidím v zanedbanej cestnej infraštruktúre, ktorá vzhľadom na svoj vek už v mnohých prípadoch dosluhuje. Taktiež v zdravotníctve, ktoré nedokáže poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť. Najväčšie pozitívum nášho kraja je veľmi pekná príroda a silné historicko-kultúrne zázemie. Bohužiaľ, ani toto zatiaľ veľmi nedokážeme využiť pri rozvoji cestovného ruchu, ale to sa musí zmeniť.







-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



To, akým problémom čelí kraj, som pomenoval už v prvých dvoch otázkach. Keď sa na to však pozrieme zo širšieho hľadiska, obyvateľov kraja dnes trápia vysoké ceny energií a potravín a tiež inflácia. Kraj nemá veľké kompetencie v tomto niečo radikálne meniť, môže však ľuďom podať pomocú ruku. Kraj disponuje štedrým rozpočtom. Keď sa začne hospodáriť s rozumom a vedenie kraja nebude uzatvárať nevýhodné zmluvy či štedro rozdávať cudzincom, ktorí do rozpočtu kraja neodviedli ani cent, peňazí bude dosť pre všetkých.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Moje priority som stanovil už od začiatku mojej kampane. Venovať sa chcem najmä doprave a zdravotníctvu. Treba však dodať, že určite to nebude na úkor ďalších oblastí. V tejto nahnutej dobe budú určite potrebovať zvýšenú pozornosť školy či zariadenia sociálnych služieb, ale aj kultúrne inštitúcie. ŽSK bude určite potrebovať kvalitné vedenie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol na post predsedu kandidovať.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Iniciatíva kandidovať na predsedu prišla z mojej strany. ĽSNS mi však poskytla výraznú podporu, čo sa týka mojej kampane. Otvorili sa mi možnosti spolupracovať s odbornými tímami ĽSNS, ale aj ďalšími odborníkmi, ktorí už majú s riadením kraja bohaté skúsenosti.







Okrem Drozda zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), bývalý primátor Žiliny Igor Choma (Smer-SD), súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS), podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SNS), Marián Murín (nezávislý), Peter Slyško (Hlas-SD), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).