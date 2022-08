F. Kuffa bude kandidovať na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Bratislava/Prešov 18. augusta (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR, pôsobiaci v strane Život-NS, Filip Kuffa bude kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Potvrdil to na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Kuffa kandidoval do parlamentu na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko. Na webe strany Život sa o ňom píše, že v popredí jeho profesijného života stojí lesníctvo a environmentalistika.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.